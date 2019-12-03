Медведев заявил о необходимости изучить вопрос о пороге превышения скорости

Москва, 3 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час.

Глава правительства отметил, что сам изредка садится за руль автомобиля и по собственным ощущениям знает, что не каждый водитель способен уловить превышение нештрафуемого порога скорости на 10 километров в час.

«Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моему ощущению вот эти 10 километров - они очень часто на машине не ловятся даже самим водителем», — пояснил Медведев.

Он также добавил, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час может стать причиной привлечения к ответственности водителей, у которых не было намерения нарушать правила дорожного движения.

«Иногда даже на спидометре этого не видно — все это прыгает, достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых», — отметил премьер-министр.

Кроме того, Медведев пообещал дать поручение вице-премьеру Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву еще раз проработать данный вопрос.

«Разберемся. Поручение я дам, все это изучим», — подчеркнул глава правительства.

В настоящее время превышение скоростного лимита до 20 километров в час не облагается штрафом. Вопрос о введении штрафа за превышение нештрафуемого порога более чем на 10 километров в час прорабатывается правкомиссией по безопасности дорожного движения.