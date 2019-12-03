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Трамп призвал НАТО наладить отношения с Россией

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Трамп призвал НАТО наладить отношения с Россией

Лондон, 3 декабря. НАТО следует наладить отношения с Россией, однако военный блок всегда должен быть готов к возможной конфронтации. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Лондоне, где проходит саммит НАТО.

«Я думаю, что мы должны ладить с Россией. Это хорошо, если мы ладим с Россией. Но альянс должен быть всегда готовым (к возможному конфликту — Прим. ФАН), будь то Россия или кто-то другой», — отметил он.

Ранее Трамп заявлял о том, что Североатлантическому альянсу недостает гибкости в вопросе реагирования на угрозы. По его словам, НАТО нужно использовать «для других вещей», а не только, чтобы следить за одной конкретной страной. В частности, внимания альянса заслуживает угроза со стороны исламского терроризма и растущая мощь Китая.

В то же время американский лидер оказался раздосадован заявлением Макрона о «смерти мозга НАТО». Речь шла об отсутствии координации внутри альянса. Один из высокопоставленных американских чиновников на правах анонимности рассказал журналистам, что Трамп «давно зол» на Макрона.

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