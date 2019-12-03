Власти Кировской области сделали 31 декабря выходным днем

Киров, 3 декабря. Власти Кировской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих. Соответствующее распоряжение во вторник подписал губернатор региона Игорь Васильев.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — цитирует Васильева пресс-служба региональной администрации.

В то же время 28 декабря, которое выпадает на субботу, в Кировской области станет рабочим днем. Отметим, что Кировская область оказалась не единственным субъектом федерации, решившим освободить 31 декабря.

Ранее аналогичное распоряжение сделал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он решил перенести рабочий день с последнего дня года на 28 декабря. По словам политика, подобные перемены помогут томичам спокойно подготовиться к встрече праздника, а не делать все в последние минуты.

Вопрос о возможности сделать 31 декабря выходным днем ранее поднимался в Госдуме. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение депутатов еще в конце ноября. Вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев считает, что документ может быть принят довольно быстро, однако, вероятнее всего, в этом году россияне будут работать в последний день декабря. Лебедев полагает, что дополнительный выходной не отразится на государственном бюджете, особенно, учитывая, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев нередко говорит о переходе на четырехдневную рабочую неделю.