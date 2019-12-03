В Госдуме посоветовали Киеву вести дела, как «Укртранснафта»

На десять лет продлено соглашение между компаниями «Укртранснафта» и «Транснефть» о транзите нефти по территории Украины. В отличие от «Нафтогаза» и «Газпрома», которые обращаются в международные суды, чтобы достичь договоренностей, нефтяные гиганты обошлись без этого — контракт заключен на 10 лет, а базовые сотруднические принципы остались без изменений. Отрадно видеть, что Украина смогла отбросить свои политические взгляды при обсуждении условий, заявил Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«К сожалению, украинская сторона очень долго пыталась педалировать вопрос транзита и примешивать к нему политику. Однако затем удалось отойти к чисто рыночным отношениям, и здесь нас все устраивает — никаких уступок по отношению к Украине не было. Это взаимовыгодное соглашение, и я как депутат приветствую его подписание», — сказал депутат.

Остается только пожелать, чтобы некий консенсунс был достигнут и по газовым вопросах, добавил Ананских.

«Если украинское руководство снова найдет в себе силы уйти от политизации, попыток давления на «Газпром» и кивания на Европу, мы обо всем договоримся. Вообще нашим странам надо вести дела как двум акционерным обществам — тогда все станет намного проще», — уверен парламентарий.

Напомним, проблемы с подписанием нового соглашения о транзите газа через территорию Украины начались, когда выяснилось, что Киев, действуя согласно нормам европейского законодательства и разделяя свою систему транспорта газа на две формально независимые части, не завершил все технические согласования по сертификации независимого газотранспортного оператора.

Также украинские власти непременно хотят подписать газовый контракт на тот же срок, на который теперь подписали нефтяной — на 10 лет. Это категорически не устраивает российскую сторону, которая после постройки «Северного потока — 2» будет иметь возможность прямого транзита газа в Западную Европу. Вместо 10 лет «Газпром» предлагает «Нафтогазу» заключить соглашение на срок в 1 год.