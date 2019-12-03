В США активно демонизируют белых американцев

Соединенные Штаты Америки являются страной, которая построена на неравенстве. Индейцев уничтожали, африканцев порабощали, даже ирландцев, которые являются не просто белыми, но еще и европейцами, считали людьми второго сорта. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Белый мужчина — исчадие зла

Однако у истории есть свое особое чувство юмора. В 21-м веке все поменялось с точностью до наоборот. В современных Соединенных Штатах исчадием зла является белый гетеросексуальный мужчина, который открыто придерживается христианской веры (неважно, в каком из ее вариантов).

В США практически все время кто-то боролся за свои права: коренные американцы, черные рабы, женщины, сексуальные меньшинства и прочие. И всегда это использовали те или иные политические силы в своих корыстных интересах.

Так, спекуляция на чужих проблемах и многолетние политические интриги привели к тому, что вместо общества всеобщего равенства и процветания в США сформировался не просто социум, но и целая система мировоззрения, которая не может существовать без того, чтобы кто-то перед кем-то каялся. И, конечно же, платил.

Пропаганда «белой вины»

Сегодня мы стали свидетелями того, что продолжительность жизни, состояние здоровья, в первую очередь психического, а также материальное благополучие белых американцев снижается просто чудовищными темпами. При этом не стоит забывать о том, что именно белые американцы платят основную часть налогов в бюджет страны, служат в вооруженных силах и занимаются научно-исследовательской работой. Но постоянное и крайне интенсивное вдалбливание белым американцам той мысли, что они во всем виноваты и всем должны, отбивает у них любое желание проявлять инициативу.

Кроме того, пропаганда «белой вины» имеет и совсем деструктивные последствия. Белые начинают ненавидеть всех, кому они якобы должны. Они начинают разделять не просто консервативные, а праворадикальные взгляды.

В то же время среди этнических и сексуальных меньшинств крепнет убеждение в том, что они не должны работать и учиться. Да и вообще не хотят прикладывать какие-либо усилия для достижения своих целей. Вместо этого СМИ убеждают их в том, что им все должны дать белые гетеросексуальные американцы.

Главной опасностью идеологии «вины белых» является риск возникновения гражданского конфликта внутри Соединенных Штатов. Белые американцы обладают огромным количеством оружия и прекрасно умеют самоорганизовываться.

Как только белые американцы осознают себя угнетенной группой, они станут бороться за свои права. Но так как в рамках главенствующей в США либеральной идеологии это невозможно сделать в легальном поле, то их борьба может принять не просто насильственный, а вооруженный характер.