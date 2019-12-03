Ивлеева в компании Галкина и Киевстонера попала на видео папарацци. ФАН-ТВ

Папарацци сняли на видео нетипичную компанию в нетипичном для них вместе. Гламурная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в компании юмориста Максима Галкина и экс-участника группы «Грибы» Киевстонера посетила ресторан быстрого питания в подмосковном ТЦ «Мелодия». Троица заявилась в экстравагантных нарядах. На Анастасии были высокие черные сапоги, розовые леггинсы, синяя кожаная юбка и такой же короткий топ. Сверху она накинула светло-розовую короткую куртку с меховым воротником и, кажется, добавила немало искусственных прядей к своим светлым волосам. Сопровождающие ее мужчины не отставали: оба выбрали несвойственные им головные уборы в стиле криминальных персонажей 90-х. Муж Пугачевой дополнил свой образ кожаной курткой, а Киевстонер — дубленкой. Предположительно, звезды участвовали в съемках нового скетча. Но для чьего именно блога — пока загадка, ведь все три знаменитости довольно активно присутствуют в Интернете.