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ФАН-ТВ

Ивлеева в компании Галкина и Киевстонера попала на видео папарацци. ФАН-ТВ

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Папарацци сняли на видео нетипичную компанию в нетипичном для них вместе. Гламурная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в компании юмориста Максима Галкина и экс-участника группы «Грибы» Киевстонера посетила ресторан быстрого питания в подмосковном ТЦ «Мелодия». Троица заявилась в экстравагантных нарядах. На Анастасии были высокие черные сапоги, розовые леггинсы, синяя кожаная юбка и такой же короткий топ. Сверху она накинула светло-розовую короткую куртку с меховым воротником и, кажется, добавила немало искусственных прядей к своим светлым волосам. Сопровождающие ее мужчины не отставали: оба выбрали несвойственные им головные уборы в стиле криминальных персонажей 90-х. Муж Пугачевой дополнил свой образ кожаной курткой, а Киевстонер — дубленкой. Предположительно, звезды участвовали в съемках нового скетча. Но для чьего именно блога — пока загадка, ведь все три знаменитости довольно активно присутствуют в Интернете.

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