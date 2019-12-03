Украинцы предложили выгнать расплакавшуюся Ани Лорак в Россию

Киев, 3 декабря. Певица Ани Лорак расплакалась на съемках новогодней программы для телеканала «Интер». Жители Украины резко отреагировали на поведение артистки в социальных сетях, предложив выгнать ее в Россию.

Певица приняла участие в новогоднем концерте, выступив на сцене Национальной оперы Украины в Киеве. Помимо нее свои композиции исполнили также София Ротару, Светлана Лобода, Таисия Повалий, Monatik и другие.

После выступления Лорак расплакалась и поблагодарила зрителей в зале за поддержку и поздравила их с наступающим новым годом.

Жители Украины неоднозначно отреагировали на поступок певицы. Антироссийски настроенные пользователи соцсетей считают слезы артистки неискренними и ставят ей в вину регулярные гастроли в России.

«Фальшивые слезы. Артистичные. Киев слезам не верит», «Ани Лорак никто не мешает жить в Москве, пусть она там и остается», «гнать Ани Лорак до Москвы, пусть там и плачет», — такие комментарии оставляли украинцы в Facebook.

Другие пользователи соцсети, наоборот, заступились за Лорак, подчеркнув, что искусство должно быть сне политики. По их мнению, украинцы должны гордиться своей соотечественницей и ее успехами, в том числе за рубежом, несмотря на политические разногласия между Россией и Украиной. Никого не должно заботить, где живет и работает певица, считают они.