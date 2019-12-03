США финансируют ИГ в попытке перекроить весь Ближний Восток, считает эксперт

Москва, 3 декабря. Власти США финансируют «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) в попытке перекроить на свой лад весь Ближний Восток. Об этом во вторник заявил эксперт по геополитике Константин Соколов.

По его словам, данный курс Соединенные Штаты взяли еще в прошлом десятилетии, когда подполковник разведки США Ральф Петерс представил карту «Нового Ближнего Востока», а через несколько лет эту стратегию подтвердила экс-госсекретарь Кондолиза Райс. Однако сейчас арабские страны начинают осознавать, что в случае реализации американского плана, их территория тоже будет разделена, а местные элиты будут отстаивать интересы США вместо того, чтобы заботиться о своем собственном народе.

«Исламское государство» было создано в рамках этого плана: перекроить карту Сирии, Турции, Ирана, Ирака, поэтому США и финансировали их. Даже Саудовская Аравия и Турция должны подвергнуться разделу. Однако сейчас многие в регионе начинают разворачиваться в другую сторону», — пояснил Соколов порталу «Слово и дело».

Эксперт уверен, что Соединенные Штаты откажутся от финансирования ИГ1 только в случае провала стратегии «Нового Ближнего Востока». В настоящее время их план срывают национальные элиты, которые поняли, что американская деятельность рушит государственность.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.