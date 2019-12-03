Россия и Украина продлили транзит нефти на 10 лет. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ раскрыла группу террористов в Москве и Челябинске А силовики ФСБ вновь обрубили сети «всемирному исламскому халифату». В Москве и Челябинске задержаны девять членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России террористической организации. И куда важнее, что среди них двое главарей группировки. В свои ряды они вербовали мусульман и, в особенности, трудовых мигрантов, так что сейчас в руки оперативников попали не только россияне, но и уроженцы Центральной Азии. Под влиянием экстремистской литературы, которую ФСБ тоже изъяла на местах задержания, радикалы строили планы по свержению власти, причем силовым путем. Но дальше грез и фантазий дело у них не продвинулось, хотя оперативно-розыскные действия еще продолжаются. Любопытно, что аналогичный улов был у оперативников в конце ноября, когда в Москве, Татарстане и Тюменской области были задержаны, совпадение ли, девять экстремистов, включая двух главарей. Обстановка в таких «клубах по интересам» под копирку: изобилие мобильных телефонов, символика радикальных исламистов и сотни страниц пропаганды. Отметим, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России с 2003 года. За это время оперативники раскрыли десятки ячеек по всей стране, а многие сторонники уже отбывают длительные тюремные сроки.

Россия и Украина договорились о транзите нефти Пока Москва и Киев пытаются договориться о транзите газа, куда успешнее обстоят дела на нефтяных полях. «Транснефть» и «Укртранснафта» заключили контракт на поставку черного золота через Украину. Об этом заявила украинская компания. Прежнее соглашение истекало меньше чем через месяц, и сейчас оно продлено на 10 лет, то есть до конца 2029-го. Базовые принципы договора остаются без изменений. Стоит сказать, что минувшей весной «Укртранснафта» (это дочерняя компания «Нафтогаза») уже приостанавливала поставки из России, но лишь на время. Тогда причиной стало загрязнение на нефтепроводе с говорящим названием «Дружба», который едва всех не рассорил. В черном золоте из нашей страны обнаружилось повышенное содержание хлоридов — «Транснефть» признала проблему, и в краткие сроки решило ее. А вот «Нафтогаз» и «Газпром» найти компромисс по транзиту газа не могут. И все больше вязнут в судебных спорах. Контракт на поставки голубого топлива через Украину истекает 1 января 2020-го, и есть риск, что пролонгации не будет вообще.