Россия и Украина продлили транзит нефти на 10 лет. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ раскрыла группу террористов в Москве и Челябинске
А силовики ФСБ вновь обрубили сети «всемирному исламскому халифату». В Москве и Челябинске задержаны девять членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России террористической организации. И куда важнее, что среди них двое главарей группировки. В свои ряды они вербовали мусульман и, в особенности, трудовых мигрантов, так что сейчас в руки оперативников попали не только россияне, но и уроженцы Центральной Азии. Под влиянием экстремистской литературы, которую ФСБ тоже изъяла на местах задержания, радикалы строили планы по свержению власти, причем силовым путем. Но дальше грез и фантазий дело у них не продвинулось, хотя оперативно-розыскные действия еще продолжаются. Любопытно, что аналогичный улов был у оперативников в конце ноября, когда в Москве, Татарстане и Тюменской области были задержаны, совпадение ли, девять экстремистов, включая двух главарей. Обстановка в таких «клубах по интересам» под копирку: изобилие мобильных телефонов, символика радикальных исламистов и сотни страниц пропаганды. Отметим, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России с 2003 года. За это время оперативники раскрыли десятки ячеек по всей стране, а многие сторонники уже отбывают длительные тюремные сроки.
Россия и Украина договорились о транзите нефти
Пока Москва и Киев пытаются договориться о транзите газа, куда успешнее обстоят дела на нефтяных полях. «Транснефть» и «Укртранснафта» заключили контракт на поставку черного золота через Украину. Об этом заявила украинская компания. Прежнее соглашение истекало меньше чем через месяц, и сейчас оно продлено на 10 лет, то есть до конца 2029-го. Базовые принципы договора остаются без изменений. Стоит сказать, что минувшей весной «Укртранснафта» (это дочерняя компания «Нафтогаза») уже приостанавливала поставки из России, но лишь на время. Тогда причиной стало загрязнение на нефтепроводе с говорящим названием «Дружба», который едва всех не рассорил. В черном золоте из нашей страны обнаружилось повышенное содержание хлоридов — «Транснефть» признала проблему, и в краткие сроки решило ее. А вот «Нафтогаз» и «Газпром» найти компромисс по транзиту газа не могут. И все больше вязнут в судебных спорах. Контракт на поставки голубого топлива через Украину истекает 1 января 2020-го, и есть риск, что пролонгации не будет вообще.
Трамп заявил о праве на ресурсы в Сирии
Прямота и честность — залог успеха президента США Дональда Трампа. Во всяком случае своих провокационных заявлений он явно не стесняется, что сегодня вновь помпезно доказал. «Штаты могут делать с сирийской нефтью все, что захотят» — такие слова американский лидер произнес на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне. В британской столице проходит саммит, посвященный 70-летию западного альянса. По словам Трампа, сейчас в Сирии остаются в основном лишь те военные США, кто контролируют местные нефтяные месторождения. Впрочем, за последнее время риторика Вашингтона не раз менялась, особенно в октябре, когда Турция проводила в Сирии свою военную операцию против курдских боевиков, то есть союзников США. Американцы не захотели попадать под раздачу и спешно покинули регион. Но вывод войск, больше похожий на бегство, до конца так и не состоялся: оставшиеся силы были стянуты к нефтяным точкам. Вообще, Трамп озвучил благородные цели: обеспечить курдов ценными ресурсами и, напротив, не допустить к ним «Исламское государство», запрещенную в РФ террористическую группировку. Но по факту США попались на контрабанде черного золота. Об этом заявили и в Минобороны России, показав снимки спутников. По данным наших военных, Штаты, занимаясь по сути бандитизмом, незаконно вывозят нефть из Сирии в другие страны. К слову, президент арабской республики Башар Асад уже оценил подобный грабеж как характерный признак Вашингтона. Однако своего визави, Дональда Трампа, он даже назвал лучшим лидером в истории США — за его предельную откровенность. Хотя властям Дамаска она явно не по душе.