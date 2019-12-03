Трамп высказался о предстоящем саммите в «нормандском формате»

Вашингтон, 3 декабря. Встреча в «нормандском формате» по Украине очень важна и это «хороший шанс», заявил президент США Дональд Трамп.

«Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины», — сказал он.

По мнению американского лидера, это очень важно и для России.

«Важно, чтобы они (Москва и Киев) выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет», — считает Трамп.

Как сообщалось ранее, саммит лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — должен пройти 9 декабря в Париже. В анонсе администрации президента Франции сказано, что посылом к проведению мероприятия стало продвижение в переговорах по поводу прекращения войны на юго-востоке Украины и в целом «серьезные успехи» на пути к достижению деэскалации. Отмечается, в частности, отвод военных обеих сторон конфликта с линии соприкосновения в районах, где шли наиболее ожесточенные бои.