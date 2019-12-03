Украина может потерять возможность транзита российского газа к 2030 году

Москва, 3 декабря. Российская сторона начала демонтировать оборудование, которое используется для транзита газа через территорию Украины. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин.

По его словам, «Газпром» уже начал демонтировать оборудование, которое используется для транзита российского газа через территорию Украины. Он также добавил, что к 2030 году Украина может полностью потерять возможность транзита российского газа в Европу.

«В 2016 году компания приняла программу вывода из эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, доставляющей газ к украинской границе. По словам Миллера, к 2020 году в этом коридоре будут ликвидированы 4,3 тысячи километров труб и 62 компрессорные станции, а к 2030 году — 10,7 тысячи километров», — пояснил Крутихин.

Он также добавил, что в результате реализации данной программы к 2030 году Украина практически полностью потеряет возможность прокачки газа из России через свою газотранспортную систему, передает «ПолитПазл».

Контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако Киев продолжает выдвигать ультиматумы российской стороне, пытаясь выторговать для себя «особые условия».

В сентябре этого года в Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта. Однако переговоры не принесли никаких результатов. Российская сторона неоднократно отмечала, что судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» значительно осложняют диалог.