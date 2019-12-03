Осташко заявил, что Навального используют как «сливной бачок»

Москва, 3 декабря. Скандальный блогер Алексей Навальный мог бы сидеть в тюрьме за свои преступления, но его используют как «сливной бачок» определенные политические силы, а штрафы за нарушения законодательства покрывают западные спонсоры. Аналогичная ситуация будет с санкциями по иностранным агентам. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал политический аналитик, главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко.

Эксперт решил поразмышлять на тему эффективности дополнительного регулирования СМИ-иноагентов, которое подразумевает возможность признания иностранными агентами в том числе физлиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих финансирование от зарубежных спонсоров.

«Навальный уже давно сидел бы в тюрьме за все свои преступления, которые доказаны судом. Но у нас уникальная случай, когда его на несколько суток сажают в тюрьму, а потом выпускают. Дело в том, что он выгоден некоторым представителям власти: судя по всему, его используют как сливной бачок, как орудие в борьбе между «башнями», — считает собеседник ФАН.

По словам Осташко, Навального и его соратников не останавливают многомиллионные штрафы, в том числе за несанкционированные митинги, так как их оплачивают спонсоры из-за рубежа. То же самое будет со штрафами по иностранным агентам, считает главный редактор издания Politrussia.

«А если их всерьез прижмет, они просто уедут за границу и будут вести ту же самую деятельность, физически находясь за рубежом», — отметил он.

Как считает Осташко, законы о СМИ-иноагентах в рамках системной борьбы опоздали. С его точки зрения, в настоящее время необходимо решать вопрос о доступе в российский сегмент Интернета, о ботах и троллях, которые придумывают фейки о России.

В комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов ранее заявил, что если Минюст РФ и соответствующие органы докажут факт финансирования Алексея Навального и его помощницы Любови Соболь из-за рубежа, то они могут быть внесены в реестр иностранных агентов.