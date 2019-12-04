Сирия, 4 декабря. Курдские боевики сняли поднятый жителями государственный флаг САР в городе Аль-Ярубия в Хасаке. На востоке провинции Дейр-эз-Зор прогремел взрыв, устроенный «спящими ячейками» ИГ1. Турецкие военные нанесли ответные удары по позициям YPG к северо-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по расположениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» к юго-востоку от Идлиба.

«Исламское государство»1 (ИГ): устроило взрыв в районе фермерских угодий за Евфратом в провинции Дейр-эз-Зор.

Курдские вооруженные формирования: сняли поднятый жителями государственный флаг САР в городе Аль-Ярубия в Хасаке.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась бомбардировкам вертолетов на юго-западе Идлиба из-за нарушений исламистами перемирия.

Армия Турции и союзные силы: провели ответный обстрел позиций радикалов YPG на окраине кантона Африн.

Провинция Алеппо

Согласно сведениям курдского канала в Twitter Botin Kurdistani, турецкие военные обстреливают позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в районе Ширава на юго-восточной окраине кантона Африн к северо-западу от Алеппо. Стоит отметить, что курдские радикалы регулярно провоцируют Анкару на ответные боевые действия, не прекращая обстрелы, теракты и провокации. Так, на днях военнослужащие войск Турции при поддержке союзных формирований отразили крупное нападение боевиков YPG в районе города Тель-Рифат к северу от административного центра провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор детонировала наземная мина, оставленная террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ), передает местный источник в Twitter (@SteeleSyAA). Это произошло в районе фермерских угодий за Евфратом — в зоне оккупации курдских Демократических сил Сирии (SDF)**** и Соединенных Штатов. В результате была уничтожена часть сельскохозяйственного оборудования и один трактор. На востоке региона сохраняется широкое присутствие бандгрупп ИГ, поскольку дислоцирующиеся там курдские радикалы и американские войска так и не удосужились провести тщательную зачистку территорий от остатков отрядов джихадистов.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли авиаудары по расположениям террористов вблизи поселений Тель-Дам, Умм Ат-Тина и Сихаль к юго-востоку от Идлиба, передает Baladi News. Сведения о причиненном исламистам уроне в настоящей момент устанавливаются. Напомним, ранее боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и аффилированных с «ан-Нусрой» группировок предпринимали попытки прорыва линии обороны Сирийской арабской армии (САА) на этом направлении, несмотря на действие в регионе режима прекращения огня.

По данным UFUQ Media Center, вертолеты атаковали опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Кафр-Рума, Хиш, Хас и Кафр-Набаль. Информация о принадлежности вертолетов к ВВС САР или ВКС РФ уточняется. Данные о масштабе потерь, нанесенных джихадистам, — тоже.

Провинция Хасака

Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) опустили сирийский государственный флаг над зданием почтового отделения в городе Аль-Ярубия, находящемся к востоку от Хасаки на границе с Ираком, сообщает новостной Twitter-ресурс (@alkhabour21). Предполагается, что флаг был поднят местными жителями. Напомним, по всему Заевфратью не прекращаются массовые митинги населения, которое выступает за возвращение Восточной Сирии в ведение официального Дамаска и требует от курдских радикалов и Вашингтона немедленно вывести свои силы из региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.