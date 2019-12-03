Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией

Лондон, 3 декабря. Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.

«Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией», — отметил Макрон на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, 3 декабря в Лондоне открылся саммит Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс должен обеспечить свое присутствие в Арктике и увеличить число арктической военной техники, но при этом не допустить роста напряженности с Россией.

Также он призвал поддерживать сотрудничество со всеми странами Арктического совета, включая РФ. Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не видит неминуемой угрозы или агрессивных действий со стороны России в отношении союзников.

По словам российского президента Владимира Путина, блоковые стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества в условиях современного мира.