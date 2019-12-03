Макрон назвал Францию главной морской державой Европы

Париж, 3 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о морском лидерстве страны в Европе. Высказывание прозвучало на фоне противоречий между членами НАТО накануне саммита альянса в Лондоне.

Макрон рассказал, что Франция заказала шесть новых патрульных катеров для усиления военно-морских сил страны.

«Мы строим беспрецедентную способность защищать наши пространства», — заявил президент Франции, сообщает Regnum.

Он также добавил, что Франция является «второй по величине морской державой в мире» и «ведущей морской державой в Европе», поэтому было принято решение о закупке новых катеров.

«Мы создаем европейские морские возможности. Франция взяла на себя эту инициативу», — подчеркнул Макрон.

Отметим, что высказывание французского президента прозвучало накануне саммита НАТО в Лондоне, проходящего на фоне противоречий между странами — членами альянса.

Ранее Макрон заявил, что в НАТО отсутствует координация по важным стратегическим решениям между США и остальными партнерами, назвав сложившуюся ситуацию «смертью мозга». Его мнение подверглось критике со стороны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США Дональда Трампа. В частности, американский лидер отметил, что Франция в сложившейся социально-экономической обстановке нуждается в союзе больше остальных членов альянса.