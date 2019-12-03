Главные новости 3 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 3 декабря.

СК РФ установил, что в авиакатастрофе SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево» виновен командир воздушного судна Денис Евдокимов. СМИ назвали виновника катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево».

Китай вводит санкции против США по итогам 14 недель протестов в Гонконге, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Китай по примеру России отвечает санкциями на вмешательство США.

ЕС готов дать «сильный ответ» в случае введения США санкций против Парижа, заявил министр экономики и финансов Франции. ЕС готов дать «сильный ответ» в случае введения США санкций против Франции.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие отказа Турции от поддержки НАТО в борьбе с терроризмом. Эрдоган назвал условие отказа Турции от поддержки НАТО в борьбе с терроризмом.

Солист популярной в 90-е годы группы «Дюна» Виктор Рыбин прокомментировал состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Солист «Дюны» рассказал о состоянии Заворотнюк.

Американские сенаторы призвали администрацию США ввести санкции против Турции в связи с покупкой С-400. Сенаторы призвали Помпео срочно ввести санкции против Турции из-за С-400.

Зеленский поручил правительству «нейтрализовать негативное влияние» контрмер, принятых Россией в отношении Украины. Зеленский распорядился нейтрализовать «негативное влияние» российских контрмер.

Поклонники бурно обсуждают новую фотографию Аллы Пугачевой с маленькой дочкой. Поклонников Пугачевой растрогало фото звезды с дочкой .

МВД думает над созданием мобильного приложения, позволяющего фиксировать случаи нарушения ПДД и отправлять данные в ведомство. В России может появиться приложение для записи ПДД на дорогах.

Посол Дании в РФ назвал выдачу разрешения на строительство «Северного потока — 2» техническим, а не политическим вопросом. Посол Дании в РФ озвучил позицию по «Северному потоку — 2».