Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сообщения о минировании поступали в суды Москвы из-за рубежа

347
0 Оставить комментарий

Сообщения о минировании поступали в суды Москвы из-за рубежа

Москва, 3 декабря. Ложные сообщения о минировании судов и других учреждений Москвы поступали анонимно на электронные почты из-за рубежа.

«Угрозы злоумышленников с требованиями во все суды Москвы и другие учреждения столицы поступают из-за рубежа рассылкой по электронной почте», ― сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Предположительно, угрозы направлялись с территории Украины, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее волна ложных сообщений о минировании в очередной раз прокатилась по крупным российским городам. Угрожавшие взрывом анонимы требовали перевести им денежные средства в биткоинах. В столичных судах информацию подтвердили, но суммы называть не стали.

Волна «минирования» судов накрыла и Петербург. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, на их электронные ящики поступили письма о том, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы Приморский, Выборгский и Невский районные суды.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров