В Госдуме ищут решение проблемы доступности лекарств в России

Обсуждение дополнительного регулирования работы аптек, в том числе наложения на них обязанности иметь в продаже лекарства дешевого сегмента и предлагать их в первоочередном порядке, начнется в январе. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» рассказал, как введение маркировки и онлайн-продаж скажется на доступности препаратов, почему процедура их закупки должна иметь особый механизм регулирования и каким образом удалось предотвратить повышение цен на соответствующие товары.

— Андрей Константинович, как главу межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан не могу вас не спросить о лекарствах для россиян. Время от времени в СМИ появляется информация, что в том или ином регионе отсутствует какой-то препарат, например, необходимый при ВИЧ или рассеянном склерозе. Сможет ли эту проблему решить введение обязательной маркировки?

— Маркировка отчасти может помочь, но она от двух основных бед. Первая — это контрафактные лекарства. Под видом препаратов порой в лучшем случае продается мел. И такая покупка может стоить людям жизни. Введение маркировки позволит вывести с рынка подделки, ведь каждому конкретному блистеру, упаковке, лекарственному пузырьку будет присвоен свой уникальный номер, который позволит прослеживать движение препарата. Вторая задача, которую решает маркировка, отчасти может способствовать преодолению дефицита, устранив возможности вторичного появления лекарств на рынке.

— Что вы имеете в виду?

— Медицинские учреждения заказывают для себя лекарство, но любое планирование, включая бюджетное, условно: они прикидывают, сколько колото-резаных ран было в прошлом году и сколько может быть в новом, сколько поступит человек с язвой, аппендицитом, с чем-то еще. Естественно, что они хотят сделать себе некий запас — а вдруг потребуется больше лекарств? Никто не знает. В связи с этим и появляется какое-то количество не вполне учтенной продукции. Она была отпущена для лечения больного бесплатно, но, поскольку сэкономили, ее отдают на продажу в аптеку.

— Речь идет о выгоде самих медорганизаций?

— Да, после того, как у того или иного медицинского учреждения налаживается механизм сбыта излишков через аптеку, они начинают их увеличивать. Появляется соблазн недодавать больному лекарственных препаратов. Маркировка исключит возможность передачи медикамента в аптеку, ведь информация уже будет считана со штрих-кода. Если остался запас, значит, в следующий раз закажете меньше. Таким образом, планирование станет более точным, не будет ситуации, когда в одном месте густо, а в другом — пусто.

— Откуда же возникает дефицит, если часть лекарств уходит сейчас в аптеки?

— Дефицита лекарств в продаже практически нет. Может быть, в определенных местах есть дефицит бесплатных препаратов, приобретаемых за счет федерального или регионального бюджетов. Он, как правило, возникает из-за сбоев, связанных с конкурсами по закупкам. Так, летом этого года около трети конкурсов сорвалось, потому что на них не заявились производители: ФАС попыталась установить очень низкие цены. Потом все переиграли. Некоторые лекарства также могут отсутствовать и в аптеке, в частной продаже. Здесь, конечно, помочь может принятие закона о дистанционной торговле.

— Вы сказали, что летом произошли срывы закупок. Правильно ли я понимаю, что будут подготовлены поправки в 44-й ФЗ?

— Это отдельная тема, которая нуждается в отдельном регулировании. Мы пока еще к ней не приступали — думаем над этим вопросом. Пока Минздрав уверяет, что это можно решить его собственным приказом. Мы считаем, что это не совсем так и что процедура закупки лекарств должна иметь особый характер, отличающийся от общих требований 44-го федерального закона. У нас есть подгруппа, которую возглавляет Айрат Фаррахов. Мы надеемся, что в начале следующего года на площадке этой подгруппы обсудим все предложения на этот счет.

— Были опасения, что введение обязательной маркировки лекарств с 1 января 2020 года может привести к повышению их стоимости. Сняты ли они?

— Есть несколько моментов. Первый — это общий сбой, который может произойти, потому что на сегодняшний день до сих пор 40% производственных линий недооборудованы для маркировки. Менее четверти лекарств зарегистрированы в системе. Часть аптек, особенно не входящих в сети, еще не зарегистрировалась на «Честном знаке». В связи с этим мы будем вносить поправку в законодательство о переходном периоде до 1 июля 2020 года. Это уже практически согласовано с правительством. Таким образом, будет обеспечен плавный, спокойный переход: не будет штрафов на производителей, на аптеки, на дистрибьютеров.

Полгода даются, чтобы все привести в порядок. Что касается подорожания лекарств, то оно не должно быть значительным, потому что стоимость самого знака, за который платит производитель, составляет 50 копеек. При этом лекарства в ценовом сегменте ниже 20 рублей вообще освобождены от платы за этот знак. Сейчас мы ведем переговоры с правительством, чтобы поднять эту планку до 100 рублей.

— В какие сроки рассчитываете договориться?

— Мы рассчитываем, что за эти полгода как раз сможем отрегулировать эту ситуацию для того, чтобы с дешевым сегментом не произошло никаких несчастий.

— Озвученные вами меры могут полностью решить вопрос лекарственного обеспечения россиян?

— И маркировка, и дистанционная торговля — это все-таки часть мер. Их нужно воспринимать в комплексе. В январе мы начнем обсуждать законопроект о введении ряда норм, связанных с торговлей в аптеках. Эти нормы будут, в частности, предписывать обязательное наличие у аптеки лекарств дешевого сегмента и обязанность при наличии нескольких препаратов с одинаковой химической формулой сначала предлагать самые дешевые. Эти меры будут поддерживать производителей дешевых лекарств через определенные ограничения, определенное регулирование аптек. Я думаю, что к тому моменту, когда маркировка окончательно станет обязательной, мы отрегулируем эти вопросы.