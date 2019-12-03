Осташко: Применение закона о физлицах-иноагентах нужно начать с сотрудников «Новой газеты»

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов. Он подразумевает возможность признания иностранными агентами в том числе физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих денежные средства из-за рубежа. Федеральное агентство новостей попросило политического аналитика, главного редактора издания Politrussia Руслана Осташко поразмышлять, насколько эффективным будет этот закон, и поможет ли ввести в рамки закона представителей либеральных СМИ.

Закон о физлицах-иноагентах: кому приготовиться

— Президент подписал закон о дорегулировании СМИ-иноагентов, который при определенных обстоятельствах предусматривает возможность признания иноагентами физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами.

Насколько, на ваш взгляд, будет эффективна подобная мера для очищения российского информационного пространства? Поможет ли это купировать вмешательство во внутренние дела РФ не только через подконтрольные западу СМИ, но и через занимающих антироссийскую позицию журналистов и блогеров?

Кто, на ваш взгляд, может попасть под действие этого закона?

— Инициатива сама по себе полезная, но, к сожалению, думаю, она не будет очень эффективной. Практика показывает, что даже НКО (некоммерческим организациям) — выявленным иностранным агентам никто не мешает им работать. Эти НКО, конечно, пытаются добиться очищения от этого клейма, но практика показывает, что они как работали, так и будут работать. Думаю, с физлицами будет то же самое.

Кто может заставить человека на своих сообщениях в соцсетях ставить значок, что он иностранный агент? Вряд ли мы заставим Facebook и другие западные компании, которые не особенно любят российской законодательство, сделать так, чтобы на официальных страницах этих людей появлялись такие бирки.

— Ну, Facebook далеко — в Америке, если самих иностранных агентов за это наказывать, например, условный Навальный не ставит требуемую законом маркировку, его штрафовать на огромную сумму? Как, по-вашему, будет ли работать такая схема?

— Боюсь, пока это не будет работать из-за слабой правоприменительной практики. Посмотрите, что у нас происходит с Telegram, который Роскомнадзор все время пытается заблокировать, но им как пользовались, так и пользуются. Дума, государство в целом порой принимают очень правильные и нужные законы, но мы их не можем на практике реализоваться.

Нужен закон о лишении гражданства

— До сих пор у нас нет закона о лишении гражданства, это было бы намного эффективнее для борьбы с иностранными агентами, которые влияют на нашу страну не так, как это в том числе предусмотрено российскими законами.

Это, считаю, нужная инициатива, и первые, к кому, на мой взгляд, этот закон нужно применить, —это сотрудники «Новой газеты», которые лепят фейки один за другим. Я вообще не понимаю, как это может называться журналистикой. Пусть работают в тех странах, где им комфортно!

И мы знаем такую практику: они просто выезжают за границу и работают на русскоязычный сегмент Интернета, на русскоязычную аудиторию, находясь в другой стране. И СМИ так делают, и физические лица так делают.

Навальный и Ко

— Как вы считаете, поможет ли закон о физлицах-иноагентах как-то воздействовать на Алексея Навального?

— Навальный уже давно бы сидел в тюрьме за все свои преступления, которые доказаны судом. Но у нас уникальная случай, когда его на несколько суток сажают в тюрьму, а потом выпускают. Дело в том, что он выгоден некоторым представителям власти: судя по всему, его используют как сливной бачок, как орудие в борьбе между «башнями».

При любом более ли менее серьезном давлении на Навального в виде огромных денежных штрафов, а штрафы, которые в последнее время получает ФБК (признанный иноагентом так называемый «Фонд борьбы с коррупцией») за несанкционированные митинги, как мы видим, их это не останавливает. Спонсоры дают им эти деньги, и они выплачивают эти штрафы.

То же самое будет со штрафами по иностранным агентам. А если их всерьез прижмет, они просто уедут за границу и будут вести ту же самую деятельность, находясь физически за рубежом.

В системной борьбе эти законы немножко опоздали, сейчас должен подниматься вопрос о доступе в российский сегмент Интернета, о ботах, о троллях о фабриках фейков, которые лепят фейки о нашей стране. Могу привести в пример «Новую газету», которая лепит фейки по Сирии с явным фотошопом, и никто не говорит, что это издание должно лишиться статуса СМИ, хотя законы такие есть. Но даже если «Новую газету» лишат статуса СМИ, кто им будет мешать работать в информационном пространстве как сайт, портал, блогерская площадка и та далее?

Вспомните телеканал «Дождь», который долго плакался, что из лишили вещания в федеральных сетях, но тем не менее он никуда не делся, не закрыт. У них копеечная аудитория в плане объема, но они тратят огромные деньги, откуда (гендиректор медиахолдинга «Дождь» Наталья) Синдеева их берет?

Вопрос должен стоять в раскрытии бенефициаров, в раскрытии доходов. Подход к журналистике должен быть примерно такой, как к чиновникам и депутатам, которые декларируют свои доходы. Эти люди должны разъяснять, откуда у них деньги на штрафы, по крайней мере, мы должны знать, как они это объясняют.

Выборы в Госдуму 2020 года: чего ждать, к чему готовиться?

— Российская оппозиция уже фактически начала подготовку к думским выборам 2021 года, о чем открыто заявлял, в том числе, Навальный. В качестве одного из потенциальных кандидатов от оппозиции уже выступил Евгений Ройзман, получивший поддержку от Михаила Ходорковского и договаривающийся о сотрудничестве с Навальным. Кроме того, они заранее начали готовить почву для будущих беспорядков, которые планируют сделать более массовыми, чем перед выборами в Мосгордуму.

Имеет ли, на ваш взгляд, моральное право баллотироваться в депутаты парламента такой человек как Ройзман, с уголовным прошлым, отсидевший в тюрьме за мошенничество и кражу, а также открывший исправительный центр для наркоманов, в котором людей доводили до смерти? Как вы думаете, планируется ли сделать Ройзмана ретранслятором идей и ручным политиком Ходорковского?

— Ройзман и Навальный — это люди с уголовным прошлым, имеющие судимости. Вопрос — как наше общество реагирует на таких людей.

К сожалению, так произошло, что наша власть произвела зачистку политического пространства, и под эту зачистку попали не только либералы, которые являются откровенными врагами нашего народа. Отмечу, в самом либерализме нет ничего плохого, но в том значении, в каком он прижился в нашей стране, в каком значении эту идеологию тут продвигают, наших либералов не зря называют «либерастами», «либероидами» и так далее.

Во время этой зачистки зачистили информационное пространство, касающееся и нашей патриотической аудитории. То есть у нас нет нормальной консервативной партии, которая была бы в оппозиции к «Единой России», которая была бы не оппозиция-оппозиция, а нормальными патриотами. И в этом большая проблема.

Кого пускать на выборы, за кого голосовать, если не за «Единую Россию»? Сейчас получается, что вариантов за кого голосовать не существует. Этим пользуются либералы. Поэтому они могут набрать 5—7% протестной аудитории, даже людей, которые их ненавидят, но которые понимают, что они не хотят голосовать за «Единую Россию». Сейчас пытаются что-то изменить, вот Захар Прилепин создает партию и другие люди, но это тоже запоздалая тема.

— Навальному до сих пор без малейшего стеснения продолжают приходить крупные суммы в биткоинах на кошелек после очередных "расследований". А потом он спокойно уезжает в отпуска. Источник перевода криптовалюты определить невозможно, поэтому географическое положение отправителя, как и легальное происхождение самих средств установить также невозможно. Как Вы считаете, на фоне признания ФБК иноагентом, стоит ли как-то урегулировать и этот вопрос, ведь Навальный пользуется инструментом, который скрывает спонсоров и возможно незаконное происхождение средств. Каким образом это стоит расценивать, и как это помогает ему обходить закон?

— С криптовалютой бороться очень сложно, она для того и создавалась, чтобы на уровне государства ее было невозможно как-то контролировать. То есть невозможно проверить источники финансирования. Вопрос стоит не в запрете, а в регулировании криптовалюты. В том, чтобы иметь на государственном уровне возможность вводить свою российскую криптовалбюту. Если это эффективное оружие, то мы тоже можем ее использовать

— Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, по информации ФАН, покрывает правонарушения своего сына, который ведет аморальный образ жизни, становится виновником ДТП, катается на крышах автобусов, оскорбляет целые народы и уклоняется от службы в армии, по документам находясь в США. При этом его отец, обладая широкими связями, спускает ему все с рук.

Кроме того, недавно "Эхо Москвы" признало вину и оплатило штраф за оправдание терроризма. Однако когда дело касается либералов, на радиостанции действует жесткая цензура, и острые вопросы зрителей к присутствующему в студии, например, Алексею Навальному, игнорируются и не задаются.

Что вы можете сказать о политике радиостанции и лично Венедиктове?

— С Венедикторвым все предельно просто: человек сам себя назначил совестью нации, только непонятно какой нации, и пытается этот самоназванный образ всячески эксплуатироваться.

Если брать радиостанцию, она находится в глубоком кризисе и является жестко убыточной. Причем содержит ее Газпром-медиа, фактически государственная компания Газпром. И у народа возникает закономерный вопрос: а с какого перепуга мы должны финансировать убыточную радиостанцию, которая поливает грязью нашу страну, и которую слушают от силы 2-3 проц. населения Москвы

Вся наша либерда очень хочет быть услышанной, но, чтобы платило за это государство. Они считают, что для нашего государства великая честь, что люди с такими взглядами живут в нашей стране и не меняют паспорта, хотя у них есть паспорта других государств, израильские в том числе. Так что у многих из них есть запасные аэродромы. Это практику нужно прекращать, рубить на корню

Венедиктов считает, что на него кто-то наезжает. Да кому он интересен! Венедиктов — это человек, который выглядит абсолютно как бомж, но строит из себя народного кумира. На него смотреть противно, а слушать — тем более! Считает, что его мнение настолько важно, что из-за него могут его травить кремлевские и пригожинские. Очнитесь Алексей, вы не настолько значимая фигура. Вы никому не нужны. Даже той самой оппозиции, которую вы так любите.

Какой он эффективный менеджер и талантливый журналист, если не может сделать свое издание рентабельным? На Западе таких людей увольняют, особо не задумываясь, и никто и ними не сюсюкает. А у нас таких людей холят и лелеют. Он называет себя совестью нации, но при этом сына воспитать не может. Сын оскорбляет кавказцев, представителей органов правопорядка, уклоняется от армии и так далее.

Ну какой Венедиктов-старший ум, честь и совесть нашей страны? При этом мы еще забываем его признание, что он, будучи учителем в школе, «потрахивал» школьниц, как он сам говорил об этом. Можете в Англии, в другой стране представить, что кто-то признается, что «потрахивал» несовершеннолетних и при этом он бы оставался на работе?

При огромной волне движения #metoo и против харассмента это представить себе невозможно! Но у нас почему одним позволено больше. Они и на Запад не едут в основном потому, что никому там не нужны. Их уровень профессионализма околонулевой, но они назначают себя совестью нации.

Почитайте на сайте «Эха Москвы» — половина комментариев — это пишут люди, которые просто возмущены самим фактом их существования. «Эхо Москвы» существует, чтобы разжигать ненависть между людьми. Не понимаю, в какой еще стране мира такая радиостанция могла бы существовать за госсчет, и почему наше государство является настолько мазохистским, чтобы позволять себе существование за госсчет таких радиостанций

Я человек широких взглядов: хотите проливать грязью свою страну — вы имеете на это право, но за ваш счет. А если вы хотите покрывать своего сынишку, который должен в армии служить, а может и понести уголовное наказание, то это уже вопрос к вам.