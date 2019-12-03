В Госдуме рассказали о достойном ответе России на расширение НАТО

Взаимодействие в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) является достойным ответом на агрессивное поведение НАТО, которая активно использует принципы двойных стандартов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

Угроза для России

Приближение НАТО к российским границам представляет угрозу безопасности. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Прежде, чем начнем работать, я хотел бы обратить внимание, что как раз в эти дни, 3-4 декабря, в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса», — сказал Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

Глава России напомнил, что Североатлантический альянс был создан для противодействия Советскому союзу. Однако сегодня нет ни СССР, ни Варшавского договора (военный пакт, созданный в ответ на создание НАТО). Президент заметил, что сегодня альянс не только существует, но и развивается.

«В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса — более чем 70% общемирового объема военных расходов», — добавил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут стать хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений. «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — сообщил президент РФ.

Достойный ответ

Как отметил депутат Юрий Швыткин, достойным ответом России на агрессивное поведение НАТО является взаимодействие в рамках ОДКБ и выполнение всех поручений Верховного главнокомандующего. Речь идет об обеспечении армии современными видами вооружения, повышении качества уровня военной подготовки, выполнении заданий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и так далее.

«Все это позволит стать фактором сдерживания и работать на упреждение. Мы сейчас все эти позиции выполняем. Поэтому, думаю, в Североатлантическом блоке найдутся трезвые головы, чтобы воинствующую риторику заменить на конструктивную», — пояснил Юрий Швыткин.

По словам депутата, блок НАТО в отношении Российской Федерации выстраивает агрессивную политику. Альянс нарушает договоренности, которые были достигнуты между США и СССР в части недопущения распространения блока на восток.

«Североатлантический альянс демонстрирует двойные стандарты. На словах они говорят о необходимости выстраивания конструктивного диалога с нашей страной, о нежелании вести гонку вооружений, а на деле пытаются принять в альянс другие страны, в частности Грузию и Украину. Все это продолжает иметь место», — заключил Юрий Швыткин.

Тем временем среди участников НАТО наметились серьезные разногласия. Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса не оставляют никого из руководства блока равнодушным. И этот конфликт внутри альянса разгорается на фоне давления НАТО на Турцию из-за российских противовоздушных систем С-400 и нежелания Анкары поддерживать планы блока по «защите» от России. В Совфеде уже открыто говорят, что это «начало конца» НАТО.