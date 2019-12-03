Военно-морские учения России, Ирана и Китая в Индийском океане пройдут 27 декабря

Тегеран, 3 декабря. Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая состоятся 27 декабря. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его словам, совместные учения трех стран пройдут в Индийском океане и будут называться «Пояс морской безопасности».

«Совместные военные учения России, Ирана и Китая пройдут 27 декабря», — заявил Ханзади.

В рамках совместных учений моряки трех стран отработают борьбу с террористами и пиратами.

Напомним, в сентябре 2019 года Вооруженные силы РФ провели стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», в которых также приняли участие военные из Китая, Пакистана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Маневры проходили на военных полигонах в России, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. В учениях были задействованы более 128 тысяч военнослужащих, порядка 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также около 600 летательных аппаратов.

В ходе учений были отработаны вопросы применения смешанных группировок сил и средств для борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Кроме того, военные отработали вопросы управления войсками при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому условного противника.