Лондон, 3 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с планы Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии во время саммита глав государств НАТО в Лондоне.

Данный вопрос турецкий лидер собирается поднять на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Эрдоган напомнил, что указанные страны входят в возглавляемую США коалицию, заявляющую, что она борется с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Обсудим роль этих стран в составе коалиции, расскажем о планах Турции в Сирии. Обсудим вероятность поддержки этих планов европейскими странами. Разумеется, мы выслушаем и пожелания участников встречи. Надеюсь на позитивный исход встречи», — отметил президент Турции во время визита в Лондон.

Отметим также, что один из вопросов, который будет поднят на саммите НАТО, станет укрепление сил военного блока у границ с Россией. Об этом на днях заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что у НАТО есть план обороны Польши и Прибалтики.

9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

Отметим также, что один из вопросов, который будет поднят на саммите НАТО, станет укрепление сил военного блока у границ с Россией. Об этом на днях заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что у НАТО есть план обороны Польши и Прибалтики.



Ранее Федеральное агентство новостей провело большое расследование, в ходе которого выяснилось, что США сотрудничают с боевиками ИГ1 в Сирии, предоставляя им деньги, оружие и инструкторов в обмен на доступ к сирийской нефти. Кроме того, стало известно о связи беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.