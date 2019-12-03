Стали известны темы переговоров Путина и Вучича

Москва, 3 декабря. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проведут встречу в среду, 4 декабря. Лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество и международную проблематику. Об этом говорится в сообщении Кремля.

«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику», ― сообщили в Кремле.

Ранее Вучич подтвердил намерение посетить РФ 4 декабря. Соответствующее решение он принял после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне информации о возможном шпионском скандале. Отметим, в сербских СМИ появились публикации о том, что русские военные пытались завербовать офицера Сербии. Об этом рассказал министр обороны страны Александр Вулин. Однако президент Сербии уверил, что не намерен менять политику военного нейтралитета по отношению к Москве.