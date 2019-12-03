Сирия, 3 декабря. Новая общая могила жертв ИГ1 была обнаружена в Ракке. SDF**** и силы коалиции США понесли потери в результате взрыва у месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Джихадисты провоцируют стычки с САА на юго-востоке Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: задействовали беспилотники на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят исламистам на юго-востоке Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли ответные удары по позициям курдских радикалов в районе Тель-Рифата в Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: открыли огонь по городу Азаз на севере Алеппо, пострадали восемь человек; вместе с силами коалиции США понесли потери в результате взрыва недалеко от поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: активизировала боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В Северном Алеппо возобновились столкновения на линии разграничения сил курдских бандгрупп и поддерживаемых Анкарой формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (mohmad_rasheed), инициаторами вооруженного конфликта выступили Отряды народной самообороны (YPG), которые нанесли удары по городу Азаз, подконтрольному протурецким силам. По данным новостного портала Step News Agency, под огнем боевиков пострадали не менее восьми мирных жителей.

Со своей стороны, союзники ВС Турции прибегли к артобстрелу опорных пунктов курдских радикалов в районе Тель-Рифата. Twitter-канал (tvronahi) сообщает о том, что ответным ударам протурецких ополченцев подверглись места базирования YPG в окрестностях городов Мараназ, Аль-Маликия, Шаваригат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступили данные об атаке на конвой «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и международной коалиции во главе с США недалеко от нефтяного месторождения Аль-Омар на востоке провинции. Согласно информации Twitter-канала (Haidar_Ahmad), один из американских автомобилей подорвался на СВУ, в результате чего, по предварительным данным, были убиты два курдских бойца, а также пострадали семь военных армии США. В то же время военный источник в Twitter (ArynHabeeb) заявляет о том, что американские солдаты также не выжили. Обстоятельства происшествия пока выясняются. Местные активисты полагают, что СВУ могло быть установлено джихадистами террористической группировки «Исламское государство»1, осуществляющими подпольные вылазки в зонах контроля SDF в составе «спящих ячеек».

После случившегося ВВС западного альянса вновь осуществили серию боевых вылетов в регионе. Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что военные самолеты коалиции были замечены в районе города Шхиль недалеко от Аль-Омара.

Провинция Идлиб

Боевики террористического объединения «Тахрир аш-Шам» и союзных ему формирований продолжают провоцировать вооруженные стычки с правительственными войсками на границах «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alwataniaTahrer), в попытке захватить ранее освобожденные Сирийской арабской армией (САА) территории исламисты пошли в атаку на юго-востоке региона. Оппозиционные медиапорталы заявляют, что боевикам удалось захватить окрестности поселений Сурудж и Расм аль-Вард, тем не менее данная информация пока не получила подтверждения от официальных новостных порталов.

Между тем с целью нанести исламистам урон в живой силе или технике ВКС РФ задействовали ударные беспилотники. Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что российские дроны ударили по укреплениям радикалов в районе населенных пунктов Тель-Дамм, Ат-Тина и Сахаль. ВВС Сирии также оказывают поддержку САА, атакуя военные объекты исламистов у населенных пунктов Маарет ас-Син и Маар-Зита недалеко от границы с соседней Хамой.

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в административном центре провинции была обнаружена еще одна общая могила, в которой были погребены тела четырех человек. Захоронение находится в районе Аль-Макаб на юге Ракки. По предварительным данным, тела принадлежат местным жителям, погибшим во время беспорядочных бомбардировок, проводимых авиацией международной коалиции во время битвы за город. Напомним, в результате массированных авианалетов ВВС альянса, регулярно проводившихся на протяжении всего времени операции по захвату Ракки с июня по октябрь 2017 года, погибли сотни гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.