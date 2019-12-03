Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

Москва, 3 декабря. Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что простил Ольгу Бузову из-за ошибки в его фамилии.

Певица допустила оговорку на музыкальной премии канала Music Box «Золотой хит – 2019», после чего Лещенко прокомментировал ситуацию.

«Я к этому абсолютно нормально отношусь и не обращаю внимания, это же неумышленно было. Она, все-таки, продвинутый человек», — заявил Лещенко «Газете.ру».

Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию перед своим выступлением на церемонии вручения премии, исказив фамилию заслуженного артиста.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — сказала певица со сцены.

После концерта Лещенко отметил, что не имеет претензий к Бузовой, сославшись на то, что ошибиться мог и он сам.

«Ну оговорился человек. Я сам оговариваюсь иногда — вчера свою бэк-вокалистку назвал другим именем. Бывает», — ответил музыкант журналистам.

Судя по всему, певица не заметила, что совершила ошибку, а зрители отреагировали на ее слова аплодисментами.

Ранее поп-певица Ольга Бузова опозорилась во время выступления в Бишкеке. Подписчики жестко раскритиковали концерт исполнительницы и посоветовали ей идти в модели. Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик с концерта в Бишкеке и сопроводила его словами благодарности поклонникам. При этом артистка призналась, что на сегодняшний день ее счастье заключается в музыке.