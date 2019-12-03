Астролог рассказал, как правильно загадать желание на Новый год

Москва, 3 декабря. Многие знают, что в Новый год принято загадывать желания, однако не все представляют, какие ритуалы при этом нужно соблюсти, чтобы загаданное исполнилось.

Астролог Олег Персидский напомнил, что 2020 год в соответствии с восточным календарем будет годом Крысы и дал несколько советов, которые помогут сбыться заветному желанию.

Для начала необходимо подготовить свой дом к празднику. Необходимо выбросить старые вещи, очистить и проветрить жилище, а после Нового года снова открыть окна и двери для обновленной энергии. При загадывании желания важно мыслить позитивно.

«Конечно, все мы ежегодно загадываем желания под бой курантов. Напомню, что это нужно делать правильно, то есть «желать» в настоящем времени и произносить желание с благодарностью, представляя свои эмоции в тот момент, когда оно сбудется», — рассказал астролог телеканалу «Мир 24».

При формулировании желания следует избегать конструкций с частицей «не» и четко продумывать, как желание будет звучать.

Еще один способ загадать желание — написать его на бумажке, свернуть в трубочку и поместить в елочную игрушку, которую следует повесить как можно выше. На протяжении семи дней нужно представлять исполнение желания каждый раз при проходе возле елки, а после убрать игрушку в укромное место.

Можно также загадать 12 желаний, написать их на отдельных листочках и хранить под подушкой 12 дней. Самые сокровенные желания предлагается написать дважды или трижды. А если вы мечтаете найти в 2020 году любовь, то нужно повесить на елку позолоченное сердце, которое должно провисеть до тех пор, пока новогоднее дерево не будет убрано.

Еще один неординарный способ найти вторую половинку — поставить в ночь на первое января у изголовья кровати вазу со сладостями. При этом необходимо произнести фразу «Вся сласть у меня!». Для привлечения удачи Персидский советует купить конверт, вложить в него купюру любого номинала и отправить самому себе по почте. После получения письма следует достать купюру, положить ее в кошелек и хранить как талисман.