Бразилия обвиняет Ди Каприо в лесных пожарах в Амазонии. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

В честь Греты Тунберг назвали новый вид жуков, Северная Корея и Япония общаются «на ножах», правительство Бразилии обвиняет Леонардо Ди Каприо в финансировании лесных пожаров в Амазонии — об этом и не только в новом выпуске «Слово на свободе».

Китай забрал у Замбии за долги порт Момбаса, который был построен СССР в кредит

Начнем, конечно, с бомбической новости, которая поставила на уши социальные сети на прошлой неделе. Хочется сказать спасибо бывшему замминистра финансов, бывшему зампреду Центробанка Сергею Алексашенко, именно он открыл нам глаза. Китай забрал у Замбии за долги порт Момбаса, который был построен СССР в кредит, а в прошлом месяце долг списал Путин. То есть, Советский Союз дал деньги Замбии, на эти деньги построили порт, после этого Россия списала все долги, а Китай за другие долги, которые Замбия набрала, порт этот забрал.

Действительно, очень хитро. Особенно учитывая, что в Замбии нет порта Момбаса. И страна не имеет выхода к морю. На самом же деле речь идет не о Замбии, а о Кении. Причем порт там строился не за советские деньги, а за китайские. То есть Китай имеет полное право забрать порт.

Журналистку Newsweek уволили за статью с фейковой информацией о Трампе

Во время празднования Дня Благодарения в США Дональд Трамп тайком слетал в Афганистан на базу Баграм, где поздравил американских военнослужащих. В это же время Newsweek выпустила материал под названием «Как Трамп проводит день Благодарения: сидит в Twitter и играет в гольф». Журналистку, написавшую этот материал, уволили, а статью удалили. Однако девушка объяснила, что статью написала заранее, ожидая от Трампа именно то, о чем говорилось в заголовке.

Северная Корея назвала премьер-министра Японии имбецилом

КНДР провели испытательные стрельбы из реактивной пушки. Япония не могла не отреагировать, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абэ публично осудил запуски баллистических ракет. В северокорейских СМИ отреагировали незамедлительно, обозвав министра Абэ имбецилом, который не может отличить реактивное оружие от ракеты.

Глава Бразилии заявил, что поджигателей лесов Амазонии спонсирует Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо действительно признан виновником пожаров в лесах Бразилии. В этом его обвинил сам президент Жаир Болсонару. Никаких доказательств своему необычному обвинению бразильский лидер не привел.

«Ди Каприо крутой парень, не правда ли? Платит деньги, чтобы поджигали леса в Амазонии», — заявил Болсонару. Речь, очевидно, идет о задержании четырех человек из различных НПО. Их обвиняют в поджоге с целью получения дотаций — задержанные пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, к которым были причастны. Ди Каприо же является спонсором этого фонда.

Грету Тунберг и Дональда Трампа породнило то, что в их честь назвали насекомых

Сотрудники лондонского Музея естественной истории назвали недавно открытый вид жука в честь Греты Тунберг. Так они решили отметить ее заслуги. Жука будут называть Nelloptodes gretae.

В 2017 году насекомое называли и в честь самого Дональда Трампа. Группа исследователей под руководством канадского биолога и систематика Вазрика Назари выяснила, что моль коллекции Музея энтомологии Богарта относится к ранее неизвестному виду, и дала ему имя Neopalpa donaldtrumpi. Как объяснили тогда авторы открытия, чешуйки на голове насекомого напоминают прическу избранного незадолго до этого президента США. Некоторые СМИ тогда также отметили, что моли нового вида обитают вблизи американско-мексиканской границы по обе ее стороны.

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг названа в Великобритании автором года

В Великобритании Грету Тунберг назвали автором года. Также выпущен сборник ее речей под названием «Каждый может изменить ситуацию». Книга, включающая речи 16-летней шведки, появилась на прилавках магазинов в Соединенном Королевстве в мае. Уже объявлено о новом издании сборника, включающем еще большее количество ее высказываний.

Тунберг станет также временной ведущей вещательной корпорации Би-би-си. Программа, во время которой активистка будет беседовать с гостями на тему экологии, выйдет в эфир в период рождественских и новогодних праздников с 26 по 31 декабря.

Республиканцы считают, что Трамп лучше Линкольна

Среди членов Республиканской партии провели опрос и составили рейтинг президентов-республиканцев всех времен. В этом рейтинге Трамп опередил всех, кроме Рональда Рейгана, который победил на выборах со слоганом «Let`s make America great again». Трамп же, не мудрствуя лукаво, позаимствовал «успешный слоган», откинув от него первое слово. Действующий президент США вышел на выборы со слоганом «Мake America great again».

Количество подписчиков в Twitter у Трампа и у других кандидатов в президенты США

Республиканцы решили посчитать, у кого сколько фолловеров в соцсетях. Оказалось, что у действующего президента 67 млн подписчиков, а у всех его противников-демократов, а их там больше 10 человек, в сумме 26 млн.

Сын бывшего вице-президента США устроился на работу благодаря имени отца

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден зарабатывал на Украине много денег благодаря имени отца. Впрочем, в Незалежной много людей кормятся на газодобывающей компании Burisma. Неожиданно выяснилось, что там работает и бывший президент Польши Александр Квасьневский.

В своем интервью Associated Press он отметил, что Хантер Байден был очень полезен для компании, собирал информацию. И взяли его действительно из-за имени.

Полицейские завели уголовное дело в связи с ограблением офиса Национального Союза журналистов в Киеве

В Киеве ограбили офис национального Союза журналистов. Стоило несколько раз руководителю организации «заголосить», как в офис компании залезли через балкон и вытащили не только ценные вещи, но и документы.

В Украине детскую книгу обвинили в русской пропаганде

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в страну детскую книгу, так как в некоторых ее главах, по мнению ведомства, содержится русская пропаганда. Речь идет о книге Татьяны Зарубиной «От динозавра до компота».

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа

Пока не ясно, какое отношение имеет к Парижу человек, который не разговаривает даже на государственном языке Украины. Теперь он может путешествовать по миру с разными лекциями, а там, глядишь, и выборы в Верховную раду недалеко.

Интонации Третьего рейха вновь прозвучали в Германии

14 всемирный форум по управлению Интернетом в Берлине проходил под слоганом «Один мир. Один Интернет. Одно видение». Когда руководитель Германии произносит эти слова, неизбежно вспоминается незабвенное «Один народ, один рейх, один фюрер». Но главная мысль форума была такова: «Цензура нужна, чтобы защитить свободный Интернет». А по сути — цензура Интернету нужна, чтобы защитить его свободу — вот настоящий слоган форума.