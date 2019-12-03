Новый премьер Туниса раскроет свою программу в течение пяти лет

Тунис, 3 декабря. Назначенный на пост премьер-министра Туниса Хабиб Джемли раскроет свою программу в течение последующих пяти лет и обозначит свою точку зрения по таким вопросам, как задолженность Туниса, независимость Центрального банка, национальный суверенитет, а также приватизация государственных учреждений. Об этом заявил генеральный секретарь движения Echaab Зухайр Магзауи по итогам встречи с главой кабмина.

Он рассказал, что обсудил с Джемли контуры следующей правительственной программы.

«Назначенный премьер-министр, как ожидается, раскроет свою программу в течение следующих пяти лет и поделится своими взглядами по ряду важных вопросов, таких как задолженность, независимость Центрального банка, национальный суверенитет, а также приватизация государственных учреждений», — сказал Магзауи в комментарии Agence Tunis Afrique Presse.

По словам Магзауи, встреча также была посвящена суверенным министерствам. Он добавил, что Джемли хочет, чтобы эти ведомства управлялись независимыми лицами.

Как сообщали СМИ, Джемли был назначен на пост премьер-министра Туниса в середине ноября. Президент Туниса Каис Саид поручил ему сформировать правительство. В соответствии с конституцией страны, на формирование кабмина отводится один месяц, в случае возникновения затруднений этот срок может быть продлен еще на месяц.

Напомним, в октябре состоялся второй тур президентских выборов в Тунисе. Независимый кандидат Каис Саид, набравший свыше 72% голосов граждан, был избран на пост главы государства.

В Тунисе после событий «арабской весны» в 2011 году разразился кризис. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, Тунис неоднократно атаковали террористы. В результате нападений погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, который был введен после теракта в провинции Сус, унесшего жизни 40 человек.