Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает с 2020 года



Москва, 3 декабря. Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает с 1 февраля 2020 года. В среднем его стоимость вырастет на 3%. Решение об этом приняли на заседании президиума городского правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным.

Как уточняет РИА Новости, стоимость разового проезда по карте «Тройка» на метро, МЦК и МЦД в «Центральной» зоне будет стоить 40 рублей вместо 38 рублей, а в зоне «Пригород» — 47 рублей вместо 45 рублей.

Помимо этого, одна поездка по «Единому» билету вырастет с 50 до 57 рублей. Две поездки подорожают на четыре рубля, а билет на 60 поездок увеличится в цене на 70 рублей. Бумажный проездной на календарный месяц подорожает с 2700 рублей до 2900 рублей.

На один рубль (до 37 рублей) подорожает цена на поездку в пределах Москвы на пригородном железнодорожном транспорте. Стоимость составит 37 рублей. Цена проезда в одной зоне за пределами столицы также увеличится на один рубль и составит 24 рубля. Неизменной в 2020 году останется цена на самые востребованные проездные билеты на все виды транспорта, а именно на абонементы «1 сутки», «3 суток», «30 дней», «90 дней» и «365 дней», уточняет телеканал 360.