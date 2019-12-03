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Ребенок погиб при обстреле боевиками жилого дома к югу от Алеппо

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Ребенок погиб при обстреле боевиками жилого дома к югу от Алеппо

Дамаск, 3 декабря. Ребенок стал жертвой артиллерийского обстрела, устроенного боевиками по деревни к югу от сирийского города Алеппо, сообщил телеканал Syria TV.

Боевики выпустили ракету по жилому дому в деревне Видихи к югу от Алеппо, в результате чего погиб ребенок. Сколько лет было погибшему, не сообщается.

По данным телеканала, в результате атаки также были ранены мать и двое братьев погибшего.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической организацией «Исламское государство»1 (группировка запрещена в России. — Прим. ФАН). В настоящее время сирийская армия занимается зачисткой территории от боевиков, ведется работа по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев на родину. В конце октября был дан старт работе Конституционного комитета, члены которого должны будут подготовить конституционную реформу. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Syria TV
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