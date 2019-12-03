Британский словарь назвал самое популярное слово 2019 года

Лондон, 3 декабря. Британский онлайн-словарь Dictionary назвал прилагательное «экзистенциальный» самым популярным словом 2019 года.

Данное слово происходит от латинского existentialis и имеет два значения. Первое значение — «относящийся к существованию». В этом значении слово вошло в обиход в конце XVII века. В начале XX века данное слово начало использоваться для обозначения философского направления — «экзистенциализм», в центре внимания которого находится уникальность человеческого бытия.

«Прилагательное «экзистенциальный», как слово и как тема, занимало видное место при обсуждении тем, которые доминировали в 2019 году: изменение климата, насилие с применением оружия и демократические институты», — сообщается на сайте словаря.

В 2019 году данное слово стало лидером поисковых запросов, благодаря частому использованию политиков. Так, в феврале 2019 американский сенатор Берни Сандерс заявил, что изменение климата «представляет экзистенциальную угрозу». После этого число поисковых запросов увеличилось на 179%. Позднее вице-президент США Джо Байден назвал главу Белого дома Дональда Трампа «экзистенциальной угрозой Америки», благодаря чему интерес пользователей к данному слову увеличился на 1000%.

Ранее толковый словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словосочетанием года выражение climate strike («климатическая забастовка»).