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Родственники находящихся в лагерях Ирака и Сирии россиян обратились к Путину

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Родственники находящихся в лагерях Ирака и Сирии россиян обратились к Путину

Москва, 3 декабря. Родственники находящихся в лагерях для беженцев Ирака и Сирии женщин и детей попросили президента России Владимира Путина помочь вернуть их на родину, сообщила член совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

Она отметила, что условия содержания беженцев в лагерях ужасные, ежедневно умирают дети. Родственники обратились к главе государства с просьбой помочь ускорить процесс возвращения их близких в Россию.

«Родственники не знают, куда стучаться, потому решили обратиться к президенту страны, чтобы ускорить процесс возвращения их близких на родину, чтобы и наказание по составу преступления, которое они совершили, они могли понести на родине», — сказала Саратова в беседе с ТАСС.

Более двух тысяч человек подписались под обращением, которое было направлено президенту РФ.

По словам Саратовой, дети и женщины находятся в лагерях для беженцев под охраной и на территории этих государств они не осуждены.

Проблема присутствия детей россиян в Ираке возникла из-за того, что некоторые граждане РФ воевали на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России. — Прим. ФАН). Боевики заключали браки, привозили жен, впоследствии у них появлялись дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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