Трасса «Дон» встала из-за опрокинувшегося утром автобуса. ФАН-ТВ

Опрокинувшийся в Воронежской области автобус стал причиной многокилометровых пробок на трассе М-4 «Дон». Автомобили стоят в сторону Ростова-на-Дону. Судя по видео, автобус уже поставлен на колеса, но все еще препятствует проезду по трассе.



Напомним, что ДТП случилось сегодня утром, автобус следовал по маршруту Днепропетровск — Ростов-на-Дону. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, выполняя обгон, из-за чего машину занесло и перевернуло на дорогу. В результате пострадало 17 человек, двое из которых были госпитализированы. Остальные получили телесные повреждения, 11 пассажиров были осмотрены в больнице.