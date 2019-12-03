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ФАН-ТВ

Трасса «Дон» встала из-за опрокинувшегося утром автобуса. ФАН-ТВ

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Опрокинувшийся в Воронежской области автобус стал причиной многокилометровых пробок на трассе М-4 «Дон». Автомобили стоят в сторону Ростова-на-Дону. Судя по видео, автобус уже поставлен на колеса, но все еще препятствует проезду по трассе.


Напомним, что ДТП случилось сегодня утром, автобус следовал по маршруту Днепропетровск — Ростов-на-Дону. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, выполняя обгон, из-за чего машину занесло и перевернуло на дорогу. В результате пострадало 17 человек, двое из которых были госпитализированы. Остальные получили телесные повреждения, 11 пассажиров были осмотрены в больнице.

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