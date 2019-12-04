Военный эксперт отреагировал на заявление США о «конце» космической отрасли России

Издание The Hill объявило в своем материале о конце России «как космической державы». Тем не менее кратковременные успехи США в космосе не являются долговременным результатом, уверен военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Россия создаст авиационно-космическую систему лучше, чем у США.

Как пишет The Hill, регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, будут означать «конец для России как космической державы».

«Слишком долгая зависимость от России для американцев и других людей, отправляющихся в космос, наконец-то закончится», — уточняется в статье.

В материале подчеркивается, что недавние аварии, связанные с российской космической техникой, показывают «растущую проблему контроля качества в российской космической программе». Авторы издания рассказали, что в настоящее время НАСА платит Роскосмосу за одно место для астронавта на космическом корабле «Союз МС» около 85 миллионов долларов, а у России, чей бюджет зависит от экспорта нефти и газа, нет денег на финансирование собственной космонавтики.

Как отмечает Алексей Леонков, США решили воспользоваться непростой ситуацией, которую сейчас переживает Роскосмос.

«США уповают, что у них появятся новые авиационно-космические системы. Как только она полетит к МКС, то якобы эра космоса для России закончится. Если у них получится с этой системой, то это говорит не о конце российской космонавтики, а о том, что России, столкнувшись с таким вызовом, придется решать этот вопрос. Никто от запусков спутников с помощью ракет носителей в этой ситуации не откажется. Но России придется вернуться к предыдущему проекту авиационно-космической системы. У нас тогда были самые лучшие наработки и разработки, и у США не было аналогов. Мы вынуждены будем создать авиационно-космическую систему, которая окажется лучше, чем американская», — заявил Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, большое количество американских спутников в космосе не говорит о будущем превосходстве США, объясняет военный эксперт.

«Если Роскосмос переживет непростой период и в нем наведут такой же порядок, как в российском военно-промышленном комплексе, то ситуация кардинально может измениться не в пользу Америки. Об этом говорит сотрудничество России и Китая в космосе. Сейчас по Луне бегает китайский луноход. Его сердцем является термоядерная установка, которая была изготовлена и разработана в России. Этот совместный российско-китайский проект говорит об открытости вопроса, кто выиграл в космической гонке. Кратковременные успехи США не являются долговременным результатом. Не факт, что лидерство США не поменяется в ближайшей или среднесрочной перспективе», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее китайские СМИ сообщили, что маневр России с ракетами «Союз» поставил США в тупик. По данным издания, Вашингтон пытается договориться с Москвой о «билетах» на ее космические корабли, так как с 2011 года американская сторона лишились возможности доставлять своих астронавтов на МКС в связи с выходом на «пенсию» многоразового транспортного космического корабля «Атлантис».

В октябре стало известно, что Россия сократит количество пилотируемых запусков к Международной космической станции в 2020 году, отправив вместо четырех кораблей, всего два пилотируемых корабля «Союз». Об этом сообщалось со ссылкой на материалы страхового брокера «РК-Страхование».

По четыре корабля «Союз» с экипажами ежегодно отправлялись на МКС с 2009 года. Сокращение запусков связано с тем, что американские корабли начнут летать на МКС с 2020 года.