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Около 90% россиян имеют опыт волонтерской деятельности

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87% россиян имеют опыт добровольческой деятельности

Москва, 3 декабря. Четверть россиян считают себя бывшими или нынешними волонтерами, при этом 87% жителей страны имеют опыт добровольческой деятельности. Такие данные получил фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в результате опроса, проведенного в ноябре среди 3017 респондентов.

87% опрошенных заявили, что принимали участие в добровольческой деятельности, однако волонтерами сейчас или в прошлом себя считают только 23%. Около половины респондентов ответили, что окружающие люди чаще всего готовы помогать другим.

Согласно данным опроса, приведенным РБК, россияне наиболее часто участвуют в субботниках. Две трети опрошенных рассказали, что принимали участие в уборке территории, а 46% респондентов внесли вклад в благоустройство дворов и общественных пространств.

41% активно помогает животным, а 37% - бездомным, инвалидам и другим социально незащищенным слоям населения.

Реже всего россияне оказывают профессиональную помощь (31%), популяризируют здоровый образ жизни (28%) и занимаются патриотическим воспитанием (26%) на безвозмездной основе.

«Молодежь чаще остальных оказывает помощь в рамках своей профессии (40 против 31% в среднем у населения), а также участвует в образовательной деятельности (25 против 17%). Люди среднего возраста (46–60 лет) чаще остальных имеют опыт участия в экологической деятельности (71 против 65%), а также в благоустройстве дворов, парков и улиц (54 против 46%)», — к таким выводам пришли в ФОМ в результате опроса.

5 декабря будет отмечаться Международный день волонтера, который установлен решением Генассамблеи ООН в 1985 году.

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