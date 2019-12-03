США закабалили курдских боевиков ради дешевой добычи нефти в оккупированной части Сирии

Москва, 3 декабря. США используют боевиков курдских террористических формирований в качестве дешевой рабочей силы и воруют нефть в оккупированных районах Сирии, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.

Сотрудничество с верхушкой курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) позволило США укрепиться в Сирии и наладить кражу нефти. По мере укрепления в регионе доля американцев существенно возросла. Вашингтон ежемесячно получает 70―80 млн долларов от продажи ворованной нефти, курдским боевикам достается около 10 млн долларов, при этом всю грязную работу выполняют именно боевики.

Тимошенко объяснил, что США используют курдских боевиков для того, чтобы минимизировать собственные потери в регионе. По словам эксперта, это уже проверенная практика для Вашингтона.

«Лезть туда со своими силами и получать потери, зачем? В США будут прилетать гробы, накрытые звездно-полосатым флагом, и на Арлингтонском национальном кладбище места на всех не хватит. Такое никому не надо», ― добавил Тимошенко в комментарии «Инфореактору».

Эксперт обратил внимание, что США умело используют конфликты между представителями разных народностей и формирований в Сирии. Вашингтон подливает масла в огонь, чтобы оправдать свое присутствие в регионе и продолжить воровать нефть.

«Сунниты и шииты помириться не могут, значит, надо раздувать этот костерок, что Штаты и делают. Кроме того, там существует множество родоплеменных противоречий. Они есть, и никуда ты не денешься от этого. Израиль и Палестина помнят, кому принадлежали эти земли 200–300 лет назад. Там тоже не сойдется ничего. Штаты продолжат играть на этой ситуации чужими руками», ― подытожил Тимошенко.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством»1. ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной Штатами у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ1. При этом заказчиком материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.