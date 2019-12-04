В Совфеде объяснили, чем обернется для США введение санкций против «Северного потока — 2»

Если Германия введет контрмеры в ответ на санкции США против «Северного потока — 2», то это станет примером для других стран ЕС к независимости, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Германия задумается о контрсанкциях, если Вашингтон введет ограничительные меры в отношении «Северного потока — 2». Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По словам политика, формирование энергетической политики ФРГ не касается США. Поэтому санкции, которыми угрожает проекту американская сторона, «абсолютно недопустимы», подчеркнул член немецкого парламента.

«Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — сказал Эрнст.

Парламентарий добавил, что в качестве контрмеры Германия могла бы «повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга».

Как отмечает Владимир Джабаров, в Германии живет достаточно прагматичный народ, и в стране уже давно высказывают недовольство из-за ее втягивания в санкционную войну из-за «Северного потока — 2».

«К тому же эта война идет в ущерб непосредственно Германии, т. к. американцы от российских санкций или контрсанкций ничего не выигрывают и не проигрывают. Однако Германия несет серьезные убытки. Немцы об этом знают, т. к. многие годы сотрудничали с нами весьма успешно. Поэтому скорее всего немцы будут пытаться закончить миром этот спор», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Стоит отметить, что в Вашингтоне также должны задуматься перед вводом санкций против «Северного потока — 2», т. к. Германия — самый серьезный партнер США в Европе по уровню экономического потенциала, объясняет член Совфеда.

«Я надеюсь, что американцы образумятся. Нельзя так бесцеремонно вмешиваться в коммерческие проекты других стран и навязывать свой дорогой газ. Ни один нормальный покупатель на рынке не будет покупать дорогие яблоки, когда рядом точно такие подешевле. Возможно, это только начало конфликта, который будет развиваться дальше», — подчеркнул собеседник ФАН.

Джабаров рассказал, приведет ли такая не проамериканская позиция Германии в отношении «Северного потока — 2» к реальным контрмерам против США со стороны других европейских стран.

«Нужно посмотреть, кто первый осмелится. Самое главное — это быть первым. Сейчас можно услышать подобные заявления со стороны Венгрии и Италии. Но если первыми станут немцы, то это станет примером для других европейских стран к независимости», — добавил сенатор.

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» проложены от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Работы планируется завершить в 2019 году, строители уложили более двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.

Строительство газопровода поддерживает ряд заинтересованных в бесперебойных поставках российского газа европейских государств. Против выступают США, Украина и страны Балтии. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа через газотранспортную систему. Вашингтон стремится продавать Европе сжиженный природный газ (СПГ), поэтому называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.

Конгресс США планирует включить санкции в отношении «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год. Конгрессмены считают, что введение ограничений более чем на год задержит введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию.