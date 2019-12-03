Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поможет России стать кибернезависимой страной

Молодые лидеры IT-отрасли, участники интернет-конкурса «Молодые лидеры Рунета» помогут России стать кибернезависимой страной, уверен председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Напомним, окончился прием заявок на участие и началось голосование в первом интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета», организованном Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Голосование пройдет с 1 по 10 декабря на официальном сайте конкурса.

Каждый интернет-пользователь сможет поучаствовать в голосовании, отдав свой голос за того или иного претендента. Оценить видеопрезентации участников по предложенным критериям можно на сайте конкурса. Награждение победителей состоится 12 декабря на торжественной церемонии «Премия Рунета 2019».

В конкурсе принимают участие IT-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, руководящие направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, управляющие проектными командами от трех человек, имеющие опыт от двух лет и реализующие масштабные проекты. Кандидаты также должны иметь опыт работы в создании и реализации инновационных продуктов и сервисов.

Стоит отметить, что конкурс позволит участникам построить личный бренд, получить славу героев отрасли, а также возможность пообщаться с широкой аудиторией от имени интернет-индустрии.

По словам Александра Малькевича, в РАЭК работают достойные люди и специалисты. Так, директор Сергей Плуготаренко и замдиректора Сергей Гребенников занимаются просветительской деятельностью, и поэтому такие конкурсы под их эгидой можно только приветствовать в России.

«IT-отрасль в России бурно развивается в России. У нас очень много ярких и достойных имен, которым нужно помогать и поддерживать их в продвижении. Яркие представители этой сферы — это надежда этой отрасли», — заявил Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Перед российской IT-отраслью в ближайшие месяцы стоят очень серьезные вызовы.

«Если до 2024 года мы не станем кибернезависимыми, то Россия рискует как страна не сохраниться. Это страшно, что мы узнали нашу зависимость от западных технологических систем и IT-решений. Молодые лидеры индустрии, которые способны повести нас в этой сфере за собой, заслужили, чтобы их холили и лелеяли. Поэтому этот проект очень важен, и я его приветствую», — сообщил эксперт.

Преимущественная география участников — Москва и Санкт-Петербург, но есть и конкурсанты из отдаленных регионов страны (например, Дальний Восток). Участники конкурса поделились своими впечатлениями.

«Участие в конкурсе для меня — это один способов профессионального роста и саморазвития, а также отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. Я хочу внести свой вклад в развитие цифровых технологий России», — поделился финалист Антон Евсюков, QA инженер компании «МТС информационные технологии».

«Я в индустрии с 2006 года. Увидев объявление о конкурсе, сразу подумала – приму участие с удовольствием! И победить будет для меня очень важно. Моя занятость – это не работа, а значимая часть моей жизни, которой я отдала 13 лет, полных личных и командных побед. Это драйв!» – говорит финалистка Нана Куликова, исполнительный директор АО «Родина».

«Я принял участие в конкурсе ради команды и людей, которые верят в мои идеи. Мы занимаемся большим и важным делом: развиваем дизайн-фестиваль, организуем события по всей стране. Это очень сложно, и задача лидера, в том числе – это «подпитывать» мотивацию команды. На мой взгляд, наличие статуса «Молодой лидер Рунета» станет таким мотиватором», – признался Владимир Белоусов, CEO и арт-директор UX-студии Everest.

Для участия в конкурсе нужно было заполнить заявку на официальном сайте, приложить к ней свою фотографию и ссылку на видеопрезентацию о себе и своей профессии. Видео должно быть загружено на видеохостинг YouTube или опубликовано в TikTok-аккаунте и открыто для просмотра.

Прием заявок завершился 20 ноября 2019 года. Победители конкурса будут определены путем народного голосования на сайте конкурса и награждены на торжественной церемонии во время проведения «Премии Рунета 2019».