Россия и Украина заключили соглашение о транзите нефти на 10 лет

Загреб, 3 декабря. Компании «Укртранснафта» и «Транснефть» заключили соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по украинской территории на десять лет. Об этом говорится в сообщении украинского холдинга в Facebook.

Дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транзиту нефти по Украине стороны заключили во вторник. Соглашение будет действовать с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

«Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что базовые принципы сотрудничества между российской и украинской компаниями остаются без изменений.

Свои подписи в документе оставили директор «Укртранснафта» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Договор был подписан в рамках международной конференции «Энергетика в XXI веке» в Загребе.