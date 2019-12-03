РИАМО расширило интерактивную карту для туристов в Подмосковье

Москва, 3 декабря. Информационное агентство Московской области РИАМО добавило новые рубрики и локации на интерактивную карту «Зима в Подмосковье», которая является универсальным путеводителем для туристов, желающих получше познакомиться с регионом.

Всего на карте отмечено 25 популярных туристических мест с указанием достопримечательностей, сувенирных магазинов, отелей, ресторанов, катков, лыжных баз и других учреждений, которые могут заинтересовать отдыхающих. При этом с помощью карты можно узнать не только адрес интересующего объекта, но также время его работы, стоимость посещения и телефон для получения справки, пишет РИАМО.

Кроме того, появились две новые рубрики. В разделе «Что привезти» перечислены идея для сувениров и места, где их можно купить, а в «Отдыхе с детьми» указаны локации, идеально подходящие для семейных прогулок. Так, например, в Коломне туристы могут посетить экодеревушку в селе Парфентьево, кондитерскую кухмейстера П.П. Шведова и крытый веревочный парк «Панда-ленд». На каждой странице указаны контакты редакции РИАМО, в которой могут ответить на любой интересующий вопрос по проекту.

Отметим, что новый сезон «Зимы в Подмосковье» начнется 7 декабря. Открывает туристические мероприятия праздник в Дмитрове. Спецпроект «Зима в Подмосковье» был запущен в прошлом году. Для каждого города, где туристы могут провести отпуск, заведена собственная страница с указанием всех интересных мест и достопримечательностей.