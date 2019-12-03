В Киеве ждут нашествия десятков тысяч киллеров из зоны АТО

Киевские эксперты по безопасности обсудили резонансное убийство трехлетнего мальчика Саши в центре Киева, совершенное киллером-«правосеком» Андреем Лаврегой при попытке «убрать» отца ребенка — депутата киевского Облсовета Вячеслава Соболева. Как считают аналитики, это свидетельство беспрецедентного разгула преступности на Украине, а также следствие полной безнаказанности убийц, имеющих корочки «ветеранов АТО», передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Напомним, 1 декабря в Киеве произошло громкое убийство. Случайной жертвой киллера стал трехлетний Саша Соболев, сын криминального авторитета Вячеслава Соболева. По данным украинских силовиков, киллеры целились в его отца — бывшего владельца сети магазинов «Обжора».

Во время атаки бизнесмен находился в автомобиле Range Rover вместе с супругой, сыном и родственницей. Снайпер выстрелил в 17.30, когда внедорожник Соболева стоял на углу улиц Льва Толстого и Тарасовской. В итоге трехлетний Саша получил огнестрельное ранение в голову и умер по пути в больницу.

Полиция оперативно вычислила вероятного убийцу: им оказался 20-летний Андрей Лаврега — боевик запрещенной в России группировки «Правый сектор»1. Для реализации преступного замысла он снял номер в хостеле Fire Inn по подложным документам. По данным полиции, он являлся сторонником Евромайдана и воевал в качестве снайпера в рядах запрещенного «Правового сектора» в Донбассе. За «боевые успехи» экс-президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество».

Тепло вспоминает о подопечном и его командир Андрей Гергерт, более известный по позывному «Червень».

«Андрей Лаврега с позывным «Тихий» был бойцом батальона с 1 июня 2019-го. Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов моего подразделения. Не по годам талантливый и разумный», — характеризовал его Червень.

Следствие отрабатывает несколько версий инцидента, одна из наиболее вероятных — конфликт бизнес-интересов.

Киевские аналитики убеждены, что «ветераны АТО» и члены радикальных группировок будут бесчинствовать на Украине до тех пор, пока власти не дадут им решительный отпор. По мнению эксперта по безопасности Сергея Шабовты, в произошедшей трагедии наглядно проявился весь разгул преступности и криминала не только в Киеве, но и по всей Украине.

«От рук негодяя-киллера погиб абсолютно невинный маленький мальчик, только начинавший жить, — констатировал Шабовта. — Это огромная трагедия и для его близких, и для многих киевлян. Но главная трагедия состоит в том, что ребенок фактически стал заложником образа жизни своего отца Вячеслава Соболева, вышедшего из глубин донецкого криминалитета. Имея кровавое и грязное прошлое, он сначала стал владельцем сети супермаркетов «Обжора», а потом и вовсе прорвался во власть, став депутатом Киевоблсовета от «Блока Петра Порошенко». Понятно, что эта партия даже не покраснеет от того, что он находился в ее рядах. Среди ее членов не счесть фигурантов с темным прошлым».

Украинская правоохранительная система даже теоретически не могла предотвратить это покушение, считает Шабовта.

«Понятно, что даже при наличии угроз его жизни сам Соболев никогда бы не стал обращаться в полицию — он известный криминальный авторитет, знает правила игры, — сообщил аналитик. – Он десятилетиями вел полукриминальный образ жизни и прекрасно знал, что рано или поздно попадет в какие-то «разборки». На Украине наблюдается беспрецедентный разгул преступности, который государство тщательно скрывает от населения, постоянно «лакируя» криминальную статистику. По стране гуляют миллионы единиц неучтенного боевого оружия, а также десятки тысяч людей, потенциально способных стать исполнителями подобных преступлений. Все это — сложившийся криминальный портрет Украины».

По мнению Шабовты, не вызывает удивления и то, что исполнителями данного преступления стали члены националистической группировки «Правый сектор».

«Юный возраст киллера говорит о том, что впадение в военную истерию, которую раскручивал режим Порошенко, наносит необратимые травмы неокрепшим мозгам молодых украинцев, — считает эксперт по безопасности. — Такие молодые люди – весьма удобный материал для исполнения любых преступных замыслов. При этом сами представители радикальной группировки не стесняются тепло вспоминать убийцу, апеллируя к тому, что «он получил орден из рук президента Порошенко». Эти люди надеются, что их боевые воспоминания о Лавреге станут для него индульгенцией в глазах общества».

Аналитик упомянул и о «страшной законодательной ошибке», совершенной депутатами предыдущей Рады: они фактически легализовали право «ветеранов АТО» совершать преступления, учитывая их боевое прошлое как якобы невероятное смягчающее обстоятельство.

«Произошедшая атака возле ресторана «Марио» — еще и свидетельство чудовищного непрофессионализма киллеров, — указал Шабовта. — Они выбрали для атаки самый неудобный момент — когда жертва села в машину вместе с другими людьми. При этом расстояние до цели от хостела «Файр-Инн» также непомерно велико. С точки зрения совпадения многих субъективных факторов, гибель мальчика Саши — трагическая случайность. Но для Украины в целом это абсолютная закономерность. Сегодня государство фактически не охраняет своих граждан, не проводит планомерную психологическую реабилитацию «ветеранов АТО», не предоставляет условий для их интеграции в мирную жизнь и так далее».

Шабовта уверен, что само по себе это чудовищное преступление принципиально ничего не изменит в украинском обществе. В нем по-прежнему существует основа для его радикализации, тотальных депрессивных настроений внутри самого общества. В стране наблюдается огромная социальная неустроенность, толкающая молодых людей на подобные преступления. Еще один негативный фактор заключается в том, что «сама правоохранительная система Украины сегодня абсолютно недееспособна, и она не может заниматься профилактикой подобных преступлений», считает эксперт.

Политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко убежден, что покушение на Соболева — далеко не первый случай, когда виновниками тяжких преступлений становятся так называемые «ветераны АТО».

«Достаточно вспомнить убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, организованное и совершенное бывшими «атошниками». Или подрыв автомобиля журналиста Павла Шеремета (в его совершении подозревают семейную пару «атошников», носящих прозвища «Буча» и «Пума». — Прим. ФАН). Его коллегу Олеся Бузину также убили радикалы из С14, воевавшие в Донбассе, — напомнил аналитик. — Но самая большая беда Украины в том, что по каким-то причинам Генпрокуратура и полиция, даже имея на руках неопровержимые доказательства, ранее отказывались давать ход этим делам и фактически покрывали преступников, объясняя это их «ветеранским прошлым». Учитывая подобную безнаказанность, нет ничего странного в том, что практически за всеми громкими преступлениями последних пяти лет стоят либо «ветераны АТО», либо «волонтеры», либо «политические активисты» из радикальных организаций».

По мнению Белашко, так происходит еще и потому, что все эти люди были «социально близкими» для представителей украинской власти.

«Поэтому до сих пор остаются на свободе убийцы Олеся Бузины, радикалы Полищук и Медведько, участники силовых захватов православных храмов УПЦ МП по всей стране или зарезавший невинного человека в Одессе Сергей Стерненко, который при этом еще и тайно встречался с Генпрокурором Украины, — поясняет аналитик. — Не секрет, что во многих преступлениях, совершаемых на Украине, свой материальный интерес имеют и сами силовики. Вся «силовая вертикаль» в стране сегодня абсолютно, запредельно коррумпирована. Способствует разгулу преступности и крайне низкий профессионализм сотрудников силовых ведомств. Все эти факторы формируют на Украине «климат безнаказанности» для преступников. Появились довольно большие социальные группы людей, которые умеют и любят убивать себе подобных. Тому же Лавреге всего 18 лет, и он не умеет ничего другого, кроме как убивать. У него нет ни семьи, ни профессии — ничего».

По мнению Белашко, убийство трехлетнего ребенка в ходе покушения на его отца — следствие страшного социального феномена фактической «легализации профессиональных убийц», сформировавшегося на Украине.

«Таких людей в стране сегодня десятки тысяч. Сформировалась целая субкультура: в украинских соцсетях тысячи людей пишут по тому или иному поводу, мол, «надо убивать, сколько можно ждать» и так далее, — заявил Белашко. — В обществе есть огромный социальный запрос на насилие, сегодня оно фактически возведено в культ. И власть, похоже, ничего не намерена с этим делать. Пока все это продолжается, нет никакой надежды на то, что на Украине прекратятся жестокие преступления, подобные атаке киллеров на улице Льва Толстого. Скорее всего, они будут продолжаться, поэтому никто из нас не может чувствовать себя в безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.