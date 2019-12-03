Приглашение Навального в МГД может стоить Шуваловой изгнания из КПРФ



Москва, 3 декабря. Коммунисты, которые пригласили в Мосгордуму Алексея Навального и членов ФБК, нарушили устав партии, если они продолжат в том же духе, то будут «плыть сами по себе», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Возмущение политика вызвал визит в МГД Навального, Любови Соболь и Ивана Жданова 29 ноября. Изначально в этот день в парламенте Москвы должен был пройти круглый стол. Инициатором была депутат от КПРФ Елена Шувалова. Но руководитель фракции коммунистов 28 ноября Николай Зубрилин мероприятие отменил, сославшись на нарушение регламента. Однако Шувалова, Олег Шереметьев, Екатерина Енгалычева, Евгений Ступин и Дмитрий Локтев все равно провели встречу с одиозными «оппозиционерами». За закрытыми дверями коммунистки они заседали целый час.

Зюганов был поражен, что эту встречу депутаты почему-то не посчитали нужным согласовать с руководством КПРФ и с ним лично.

«Шувалова подала заявку и не предупредила, что планирует пригласить членов ФБК. А потом приходит Навальный и иже с ними. Почему?» — негодовал лидер КПРФ.

По мнению политика, те парламентарии, которые ведут себя подобным образом и грубо нарушают устав партии, просто сами «себя обесценивают», хотя обязаны выполнять решения партии. Он предупредил, что если подобное повториться, коммунистов-нарушителей исключат, а самостоятельную ценность никто из них не представляет.

«В политике есть свои законы, и это надо помнить. Поэтому, пожалуйста, плывите сами по себе. Но в партии будут порядок и дисциплина», — цитирует Зюганова Daily Storm.

Он также напомнил о массовых беспорядках в Москве минувшим летом. Их организаторами, в том числе, были и члены ФБК — сам Навальный и ряд других «оппозиционных политиков». Причем, делалось это на деньги западных спонсоров, в частности, беглого олигарха Михаила Ходорковского.

По фактам незаконных акций расследование проводили не только правоохранители, но и депутаты Госдумы. Для этого была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Было установлено, что около миллиарда рублей с иностранных счетов поступило на счета тех, кто организует в стране беспорядки. Я эту тему наизусть знаю и имею большую прививку от всей этой цээрушной мерзости», — подчеркнул он.

Зюганов напомнил, как сотрудники ЦРУ, замаскированные под зарубежных журналистов, принимали участие в организации массовых беспорядков в других странах, в частности в Прибалтике.

«В каждой группе иностранных телекомпаний было два цээрушника. Я не желаю, чтобы это повторилось у нас в России», — с возмущением сказал он.

Напомним, 25 ноября стало известно, что депутат от партии КПРФ Екатерина Енгалычева может лишиться мандата за махинации с имуществом, которые она провернула перед выборами в Мосгордуму. Продвигал коммунистку в МГД Алексей Навальный.

Не исключено, что Енгалычева — не единственный «независимый кандидат» блогера, который переписывал левые квартиры на своих любовников. Всего он продвигал 776 кандидатов, но мандаты получили в итоге только 145 человек.