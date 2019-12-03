В Кремле заявили об отсутствии конкретики по поставкам С-400 Турции

Москва, 3 декабря. Пока нет никакой конкретики в вопросе обсуждения поставок зенитных ракетных комплексов С-400 в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары продолжается.

«Пока никакой конкретики сказать нельзя, но как таковое военно-техническое сотрудничество имеет место и продолжается», — цитирует слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что Путин и Эрдоган на переговорах в январе 2020 года обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400. Сафи также рассказал, что дата приобретения Анкарой второго комплекта С-400 является «исключительно техническим вопросом». По его мнению, «это случится не слишком поздно».

Напомним, второй этап поставок комплексов С-400 в Турцию был завершен в сентябре 2019 года.

Поставки российских систем ПВО вызвали кризис в отношениях Турции и США. Штаты выступают против сделки Москвы и Анкары по данному типу ЗРК. Вашингтон требовал от своего партнера по НАТО отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Анкара отказалась идти на уступки.