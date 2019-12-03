Столтенберг призвал обеспечить присутствие НАТО в Арктике без роста напряженности с РФ

Лондон, 3 декабря. НАТО должна обеспечить свое присутствие в Арктике и увеличить число арктической военной техники, но при этом не допустить роста напряженности с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил о растущем значении Арктики, а также отметил российское и китайское присутствие в регионе. Кроме того, генсек Альянса добавил, что таяние льдов и изменение географии открывает новые экономические возможности, новые морские пути сообщения между Востоком и Западом.

«Мы должны гарантировать, что НАТО присутствует в Арктике, что мы инвестируем в новые суда арктического класса, самолеты, средства разведки», ― заявил Столтенберг, выступая на конференции NATO Engages в Лондоне.

При этом Столтенберг добавил, что разделяет принцип «чем выше широты, тем ниже напряженность». Он призвал поддерживать сотрудничество со всеми странами Арктического совета, включая Россию.

Ранее Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Лондоне планируется принять решения об усилении военного присутствия в странах Балтии и Польше. Он подчеркнул, что у НАТО есть план обороны этого региона, который, отметим, расположен недалеко от российских границ.