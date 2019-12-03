США готовят Сирии судьбу Ирака, обучая боевиков ИГ информационным войнам

Федеральное агентство новостей выпустило основанную на свидетельских показаниях вторую часть расследования о том, как США помогают «Исламскому государству»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка), оказывая ему организационную и финансовую поддержку. Помимо этого, американские инструкторы обучают террористов грамотно вести информационные войны. США — хорошие учителя на поприще массовой лжи, и скоро мы увидим большое количество созданных по всем канонам фейков, уверен председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков.

«Работа будет вестись по аналогии с «Белыми касками» — самым успешным проектом в истории информационных войн. «Отрадно» заметить, что Штаты творчески осваивают и развивают этот опыт, создавая подобную организацию среди игиловцев. С ней будет легко обвинить [президента Сирии Башара] Асада в еще каких-либо несуществующих военных преступлениях», — заявил эксперт.

Информационные войны — это то, в чем действительно сильны американцы, считает политолог.

«Успех «Белых касок» был таким оглушительным не потому, что они сделали что-то выдающееся, — заявил собеседник ФАН. — А потому что их кураторам из США принадлежат все мировые СМИ. Они могут любой бред вбросить, и все поверят. Как это получилось с Саддамом Хуссейном — якобы у него появилось химическое оружие, и он вскоре им воспользуется (причем сделает это в самый неподходящий для себя момент). Как мы все знаем, никакого химоружия у иракского лидера не нашли — но это не помешало Штатам совершенно бессовестно его казнить».

Информационная поддержка критически важна американцам в Сирии, поскольку их главная проблема заключается в том, что они не имеют понятных и внятных целей, уверен Марков.

«Вот цель России понятна, — заявил он. — Помочь Башару Асаду, самому цивилизованному политическому лидеру в регионе, восстановить законную власть в своей стране. А США зашли в Сирию совершенно коррупционным образом, поскольку Саудовская Аравия подкупила американских политиков и генералов».

Так что перед заокеанской державой стоит цель прежде всего сохранить лицо и не допустить полного перехода Сирии под контроль законного правительства САР — такая у американцев тактическая задача. Стратегической же задачи у них нет совершенно, уверен политолог.

«Тренируемые ими отряды из игиловцев помогут Соединенным Штатам тем или иным способом: будут устраивать провокации, оправдывая присутствие американцев, или даже воюя на их стороне. Решается и еще одна задача: прикормленные боевики не уйдут ни в «Джебхат ан-Нусру»1 (запрещена в РФ), ни к курдам, ни к Асаду, ни к протурецким отрядам. Ведь многим из них все равно, за кого воевать. Скоро у них появятся новые цели: мирные сирийские поселения».

Напомним, ранее ФАН выпустил вторую часть расследования «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству», в котором, в частности, было рассказано о финансировании Вашингтоном террористов, обучении их методам ведения войны с помощью своих инструкторов. В обмен за свои услуги Штаты получают захваченную радикалами нефть Сирии.

В первой части большого расследования ФАН рассказал о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.