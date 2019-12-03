Столтенберг пошутил про завтрак за счет США на саммите НАТО

Лондон, 3 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пошутил по поводу завтрака с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.

Он рассказал, что завтракал с американским лидером омлетом с сосисками.

«Это был, как всегда, отличный завтрак. У нас был омлет, сосиски, тосты и апельсиновый сок. Отличный завтрак, оплаченный, как всегда, США», — рассмеялся Столтенберг, выступая в Лондоне на саммите НАТО, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 3 декабря, в столице Великобритании Лондоне открылся саммит лидеров стран НАТО, на котором отмечается 70-летие альянса. Помимо торжественного ужина по поводу круглой даты, главы государств обсудят вопросы распределения военных расходов и ситуацию, вызванную односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Саммит проходит на фоне значительных разногласий между членами североатлантического альянса. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу отсутствия координации по ключевым стратегическим решениям между США и остальными членами НАТО.

Дональд Трамп подверг критике высказывание Макрона, заявив, что Франция нуждается в союзе больше, чем остальные партнеры.

Йенс Столтенберг также не согласился с французским лидером, странам НАТО удается договариваться между собой, несмотря на имеющиеся разногласия.