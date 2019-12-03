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Блоковые стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества, заявил Путин

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Блоковые стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества, заявил Путин

Москва, 3 декабря. Блоковые стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества в условиях современного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд Военно-морского флота России.

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Российский лидер напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом. Также Россия проявляла готовность совместно противодействовать угрозам, в том числе международному терроризму и опасности неконтролируемого распространения оружия массового поражения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за происходящим в НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс — «это продукт эпохи конфронтации, холодной войны». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не хотела возвращения этой эпохи.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не видит «неминуемой угрозы» или агрессивных действий со стороны России в отношении союзников.

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Источник: ТАСС
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