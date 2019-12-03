Трамп нагло присвоил себе ворованную нефть Сирии и будет делать с ней, что хочет

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут делать с сирийской нефтью все, что сами захотят. Об этом он сказал в интервью журналистам после переговоров с генсекретарем НАТО. Почему же столь наглые и откровенно захватнические шаги США до сих пор остаются без международного противодействия и даже осуждения? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«ИГ1 [«Исламское государство»1, запрещено в РФ. — Прим. ФАН] пыталось сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. […]. По большому счету, единственные наши военнослужащие, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — передает Daily Express слова главы Белого дома.

Ранее он рассказывал на совещании в Госдепартаменте, якобы добываемые американцами на востоке Сирии энергетические ресурсы идут на благо местных арабских племен. Тем не менее Федеральное агентство новостей в ходе своего масштабного расследования, посвященного реальной деятельности Вашингтона за Евфратом, установило, что нефть на самом деле полностью вывозится в Ирак, где продается под видом местного «черного золота».

Кроме того, отдел расследований ФАН вычислил также точные маршруты перемещения американских нефтевозов с нефтегазовых полей САР в Иракский Курдистан, а также объемы нелегальной прибыли высокопоставленных сотрудников Пентагона, небольшую часть которой они также отдают своим сообщникам по криминальному нефтебизнесу — бойцам американской ЧВК Blackwater и главарям курдских боевиков.

Помимо них, в данной нелегальной схеме США задействованы и члены «Исламского государства» (запрещено в РФ), многие из которых сейчас скрывают истинное лицо под знаменами курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Это удалось выяснить в ходе второй части расследования ФАН о связях между Соединенными Штатами и ИГ.

Так, наш стрингер смог поговорить с одним из водителей грузовиков, посредством которых осуществляется контрабанда сирийской нефти. Он признался, что работает на оккупантов еще с 2016 года, когда районы за Евфратом удерживали большей частью террористы ИГ. Однако с тех пор, подчеркнул он, люди, которые курируют его в рамках его деятельности, не изменились.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подчеркнул, что лично он уже далеко не в первый раз поражается наглостью Трампа в отношении Сирийской Арабской Республики, и потому даже направлял обращение в связи с этим в российское дипломатическое ведомство. Этим он поделился в комментарии для ФАН.

«Подобная потребительная позиция Соединенных Штатов по отношению к Сирии уже, наверное, никого не может удивить. Все в их намерениях стало понятно уже давным-давно. Я хочу обратить внимание, что Фонд защиты национальных ценностей, российская НКО, оказался единственной организацией как в РФ, так и на международной арене, которая публично обратилась в МИД России с письмом на имя министра Сергея Лаврова, где мы высказали свое возмущение происходящим в САР, позицией США и их вопиющей наглостью там. Мы получили официальный ответ, и я могу вам эксклюзивно сообщить, что в министерстве нас поблагодарили за нашу позицию, там наши тревоги по этому поводу полностью разделяют», — рассказал эксперт.

По его мнению, чтобы иметь возможность препятствовать преступлениям американцев где бы то ни было, необходимо создавать новые международные структуры на смену ООН, способные действительно иметь вес в масштабе мировой политики и права.

«К сожалению, в мире сейчас нет таких организаций, которые реально бы пользовались международным авторитетом. ООН — это полностью беззубая структура, которая ничего не может сделать, когда на ее мероприятие собираются российские дипломаты, но не получают визы. То же и с общественниками из РФ, со мной в том числе, которые визу все-таки получают, но затем она в одностороннем порядке аннулируется. Многие крупные игроки, в частности США, ни во что не ставят ООН и действуют без оглядки на какие бы то ни было резолюции. Реформа давно назрела, и я думаю, мы постепенно идем к тому, чтобы начать формировать новую систему, поскольку так дальше продолжаться не может», — заключил Александр Малькевич.

США помогают не только террористы ИГИЛ1, но и либеральные журналисты из России. На прошлой неделе ФАН опубликовал первую часть большого расследования по Сирии, в котором представил доказательства связей корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками «Исламского государства». По словам свидетелей, на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского Коротков получал от террористов сведения для создания своих фейковых расследований, а взамен передавал ИГ секретные сведения о деятельности российских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.