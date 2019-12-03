Звезда «Игры престолов» рассказал, почему Джон Сноу убил Дейенерис

Москва, 3 декабря. Герой сериала «Игра престолов» Джон Сноу убил возлюбленную Дейенерис Таргариен ради спасения своей семьи. Об этом рассказал актер Кит Харингтон, исполнивший в саге роль Сноу.

Многих поклонников поразил финал «Игры престолов». Одной из самых шокирующих сцен стало убийство Сноу Дейенерис. Ближе к финалу представительница рода Таргариенов все больше стала походить на своих предков: она все чаще показывала свой деспотичный характер, без суда и следствия убивала врагов, сожгла мирных жителей Королевской гавани.

Фанаты были озадачены: что же на самом деле заставило Сноу убить Дейенерис. Как оказалось, «бастард» боялся, что его возлюбленная расправится со всеми его родными, указала «Культуромания».

«Сноу не знал, что предаст ее [Дейенерис], до самого конца. В голове у Джона есть множество причин убить Дени, ведь она совершает страшные поступки, не учитывая чьи-либо решения, — пояснил звезда «Игры престолов». — Но самой главной причиной является то, что Дени собирается избавиться от его сестер. Поэтому он делает выбор в пользу своей семьи».

Финальный эпизод «Игры престолов» показали на HBO в мае этого года, напомнила «Газета.ру». После завершения трансляции саги разгорелся скандал. Недовольные концом сериала фанаты требовали переснять сагу и создали петиция, чтобы заставить руководство канала переснять картину без участия шоураннеров Дэниэла Уйасса и Дэвида Бениоффа.