Новые штрафы для автомобилистов введут в России с 1 января

Москва, 3 декабря. Штрафы будут увеличены для водителей грузовых и пассажирских «Газелей», которые паркуют машину во дворах, с 1 января 2020 года.

«Газели» часто занимают сразу два паковочных места. Штраф для таких водителей составит от тысячи до пяти тысяч рублей. Аналогичные штрафные санкции будут применяться и по отношению к каршеринговым автомобилям. Предполагается, что платить за парковку под окнами жилых домов будут не только сервисы каршерингов, но и водители, завершившие поездку во дворах.

Как отмечает URA.Ru, с 1 января 2020 года вступит в силу запрет на езду по дорогам общего пользования без регистрационных номеров. Штраф за нарушение соответствующей нормы составит от пяти тысяч рублей, кроме того, водителю может грозить лишение прав.

Также изменения коснутся и номеров авто. С 1 января их можно будет оформлять не только в ГИБДД, но и через аккредитованные компании, а полис ОСАГО будут проверять не только сотрудники ДПС, но и дорожные камеры. Кроме того, в процедуру технического осмотра автомобиля внесены нововведения. В частности, с момента прибытия машины до выдачи заключения будет вестись фотофиксация.

Ранее начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал, что руководство ГИБДД поддерживает увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 километров в час.